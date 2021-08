Wismar

Der englische Ausdruck „Poles Apart“ beschreibt zwei gegensätzliche, sehr weit auseinander liegende Positionen. Für die Kunst von Linda und Hermann Grüneberg aus Halle/Saale trifft das zu. Gegensätzlicher kann Kunst kaum sein.

Hypnotische Grafiken

Ihre Arbeiten wirken hypnotisch in ihrer grafischen Einfachheit. Einfach sind sie aber nur auf den ersten Blick. Beim zweiten und jedem Folgeblick – der kommt unweigerlich – stellt sich die Frage: Wie zum Kuckuck geht das? Linda Grüneberg weiß, sie muss die Technik hinter ihren Bildern erklären. „Das sind Druckgrafiken auf der Grundlage von Frottage.“ Manch ein Mensch kennt das noch aus seiner Kindheit: auf eine Münze beispielsweise kommt ein dünnes Blatt Papier.

Dann vorsichtig mit dem Bleistift rüber rubbeln – fertig ist der Abrieb. Hauchdünnes Japanpapier legt Linda Grüneberg auf ihre dickeren Papierstreifen, die sie wie ein Webmuster ineinander verflochten hat. Über Jahre hat sie die Technik für sich entwickelt und weiter verfeinert, so dass dreidimensionale Strukturen trotz der naturgemäßen Zweidimensionalität der Druckgrafiken entstehen.

Aufwändiges Verfahren

Statt Bleistiftrubbeleien arbeitet die Künstlerin im Linoldruckverfahren und mit einer Farbwalze. Ein sehr aufwändiges Verfahren, bei dem die Arbeiten ihre ganz eigene Ästhetik entwickeln. Die Linien, Streifen, Farbflächen sind mal durchscheinend, mal übereinander liegend, mal miteinander verwoben im wahrsten Wortsinne.

Die grafischen Muster erinnern an Webarbeiten, extrem vergrößert und grafisch perfektioniert. Linda Grüneberg hat mal selbst Stoff gewebt, um sich dem Material und seiner schönen Schlichtheit im Stile des Bauhauses zu nähern. Ganz anders die Arbeiten ihres Mannes, die zeitgleich in der Galerie Hinter dem Rathaus in Wismar zu sehen sind – „Poles Apart“ – so der gemeinsame Ausstellungstitel.

Figürliches

Hermann Grüneberg zeigt Figürliches und Figuren. Seine keramischen Figuren sind nicht immer schön oder wohl gefällig. Sie sind oft irritierend, mal ein Hauch menschlich, dann wieder nicht von dieser Welt oder ganz fern von so einer Einordnung. Seine monochromen Figuren aus der Ausstellung sind seine Auseinandersetzung mit der Pandemie, als Menschen mitunter alleine sterben mussten, ohne den Beistand ihrer Angehörigen.

Nicht immer, aber manchmal, entstehen Arbeiten so aus dieser Grundidee, etwas Thematisches zu schaffen. Manchmal ist es das Spiel mit dem Material. Eine Figur – er zeigt auf zweifarbige, weiß-blaue – entstand, als er fast blindlings ein Gesicht in eine Gipsplatte geschnitzt hat. Der Abdruck davon erinnert an eine alte Schnitzerei einer Jesusfigur. „Das war auch für mich überraschend!“

Noch bis Mitte September

Hermann Grüneberg hat die Idee weiterentwickelt, den Jesus weiter gestaltet und ihm einen Teller in die Hand gegeben, darauf das Abbild einer Frau – Maria – als Umkehrung der biblischen Mutter-Sohn-Beziehung. Und als Parallele auf den zweiten Aspekt seiner Ausstellung, der bemalten Teller.

Die Ausstellung ist bis zum 11. September zu sehen, jeweils mittwochs bis samstags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Besucher müssen eine Maske tragen und ihre Kontaktdaten hinterlegen, beispielsweise auch über die Luca-App.

Von Nicole Hollatz