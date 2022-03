Wismar

Der große Baum im Mittelschiff des sonst fast leeren Kirchraums von St. Georgen fällt auf: Die Äste leuchtend rot, wie Adern, gedruckt auf einer durchscheinenden Folie. Dahinter der Turmbogen der Kirche. Caspar David Friedrich malte den Baum 1807 im Gemälde „Hühnengrab im Schnee“.

Klaus-Dieter Steinberg hat gut 200 Jahre später die Eiche digital freigestellt und auf eine Höhe von sechs Metern vergrößert – rot gefärbt löst sich das Motiv nun in Pixel, in grobe Vierecke auf. Und irritiert. So wie all das, was Steinberg derzeit im Kunstraum St. Georgen zeigt.

Er stellt zusammen mit Klaus-Joachim Albert aus Lübstorf bei Schwerin aus. „Beide Künstler stehen stellvertretend für eine ganze Generation von Künstlerinnen und Künstlern der Vor- und Nachwendezeit, welche die Kunstszene in Mecklenburg-Vorpommern maßgebend geprägt haben“, kommentierte Wismars Bürgermeister Thomas Beyer bei der Ausstellungseröffnung.

Die Größe des Raumes

Alberts Kunst wirkt im Vergleich zum roten Steinbergschen Baum oder dem großen, kirchenkritischen Kreuz zurückhaltend. Er zeigt Metallobjekte, die im Bezug zur Kirche wie moderne Mausoleen wirken. „Gegen diese Größe kann man gar nicht mit einer anderen Skulptur angehen“, kommentiert Klaus-Joachim Albert.

Er war erst skeptisch, den Kunstraum St. Georgen mit seinen Werken zu füllen. „Weil der Raum einen fast erschlägt.“ Nun hat er seine geometrischen Figuren in die Kapellen gesetzt, um einen Bezug zu den alten Grabplatten, die dort beispielhaft an den Wänden angebracht sind, zu erhalten. Der Eindruck der Mausoleen verstärkt sich, erhebend als Gedenkort mit Durchblicken, Einblicken, spannenden Lichtspielen und Reflexionen des Backsteins der Kirchenwände.

In einer kleinen Zelle

„Eine Zelle, man geht rein, folgt einem Weg und möglicherweise gibt es einen Ausgang“, schmunzelt Albert und zeigt, wo bei einem der Objekte der Ausgang sein müsste. Aber nicht ist. Ein Raum, um zur Ruhe zu kommen, vielleicht nachdem die Werke von Klaus-Dieter Steinberg im Hauptgang der Kirche eher aufgeregt haben könnten und sollten.

Steinbergs Digitalcollagen pieksen. Da mag manch ein kirchentreuer St. Georgen-Besucher sich im ersten Moment freuen über das große, goldglänzende und doch moderne Kreuz als Teil der Steinbergschen Ausstellung. Bis er näher kommt, bis er sich die sieben Bilder, die das Kreuz bilden, genauer anschaut.

Kirchenkritik in einem Kreuz

Links spreizt eine Nackte die genauso nackten Beine auf dem Altar, ihr Geschlecht verdeckt vom Priesterschal. „Das ist das Verhältnis der Kirche zum Sex. Sie treiben es heimlich“, erklärt Klaus-Dieter Steinberg. Ein Wolf im Schafspelz und ein Schaf im Wolfsfell lecken gemeinsam am Kreuz, biedern sich an, während auf der Waage links die Menschen, rechts die Reichtümer gemessen werden. Links müsste schwerer sein, kann es aber nicht, weil ein Klotz unter der Waagschale liegt.

2017 entstand das Kreuz für die damalige Landeskunstschau und wurde in der Rostocker St. Nikolai-Kirche gezeigt: Sieben Rahmenobjekte, jeweils 70 mal 70 Zentimeter groß in der Ikonografie der christlichen Kirche und mit all dem, was die Institution Kirche für Kritiker wie Steinberg auszumachen scheint: dem Gold, dem Papst, der unmenschlich über allem thront, das Kriegen und Bekriegen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Die Künstler Klaus-Dieter Steinberg, Jahrgang 1946, hat Dekorative Malerei und Gebrauchsgrafik in Heiligendamm studiert, er arbeitet als freiberuflicher Künstler und Grafiker. Seit 1998 ist er fast durchgängig Mitglied der Aufnahmekommission des Künstlerbundes. Im Wismarer Ortsteil Hoben hat er ein denkmalgeschütztes Hallenhaus als Galerie saniert. Der Diplom-Metallbildhauer Klaus-Joachim Albert, Jahrgang 1943, hat Innenarchitektur und Metallgestaltung studiert, seit 1978 ist er freiberuflicher Bildhauer und Metallgestalter. Er lebt mit seiner Frau, der Porzellandesignerin Jutta Albert, in Lübstorf. Marc Volk, Jahrgang 1967, hat Kommunikationsdesign und Fotografie studiert und lebt in Berlin, seit 2020 ist er Direktor der „International Photography School“ in Berlin. Maria Jauregui Ponte, Jahrgang 1972, kommt gebürtig aus Spanien und lebt seit 1996 in Berlin. 2008 hat sie an der „Neuen Schule für Fotografie“ Berlin studiert, wo Marc Volk von 2007 bis 2020 einen Lehrauftrag hatte.

Zeitsprünge mit Spiegel

Bei der großen Installation „Zeitsprünge“ wird der Ausstellungsgast selbst zum Teil des Werkes. Dank eines Spiegels, alt und mit entsprechender Patina. Die Patina des Spiegels hat Steinberg auf historische und aktuelle Bilder übertragen und stellt so bekannte historische Aufnahmen ihren Pendants gegenüber, 1957 – aus dem Jahr stammt der Spiegel – versus 2013. Da war das Kunstwerk Teil der Landeskunstschau.

Der Künstler erklärt: „Es wird hinterfragt, ob in den Zeitsprüngen von 56 Jahren menschliche Evolution und Gesellschaftsentwicklung stattgefunden haben – oder nicht. Der Betrachter kann sich im Spiegel selbst dazu positionieren.“ Die Ausstellung „Zeitansagen“ ist noch bis zum 28. März im Kunstraum St. Georgen zu sehen, täglich von 10 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt.

„Was sonst noch geschah“

Noch bis zum 19. März (jeweils mittwochs bis samstags von 11 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt) ist die Ausstellung „Was sonst noch geschah“ in der Wismarer Galerie Hinter dem Rathaus zu sehen, nur wenige Gehminuten von St. Georgen entfernt.

Die beiden Künstler Maria Jauregui Ponte und Marc Volk aus Berlin haben sich auf einen fotografischen Dialog eingelassen. Im Wortsinne und in der Corona-Zeit ohne Kinos und Kultur. Sonst gehen sie regelmäßig zusammen ins Kino zu den Filmen, die den jeweiligen Partnern nicht gefallen – düstere, mystische Filme. Dann kam die Ausstellungsanfrage aus Wismar und das gemeinsame Thema war gefunden – düster. „Wir haben uns gegenseitig unsere Fotos geschickt“, erklärt Marc Volk. Jeweils mit Blick ins eigene digitale Fotoarchiv kam die Antwort – das Düstere und Mystische als gemeinsamer roter Gesprächsfaden.

„Was sonst noch geschah ...“ haben die Berliner ihr erstes gemeinsames Ausstellungsprojekt überschrieben. Die künstlerische Sprache ist vergleichbar, man versteht sich, so wie man den gemeinsamen Filmgeschmack hat. Das Ergebnis – Bild für Bild – war „überraschend und schön“, so Maria Jauregui Ponte.

Von Nicole Hollatz