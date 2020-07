Wismar: Neue Chefärztin möchte Urlaubsversorgung für chronisch kranke Kinder aufbauen

Wismar

Seit dem 1. Juli ist Dr. med. Meike Holbe (43) die neue Chefärztin der Wismarer Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Sana Hanse-Klinikum Wismar. Ihr Vorgänger, Dr. med. Volker Klimpel, hat sich in den Ruhestand verabschiedet.

Seit 2009 Oberärztin

Meike Holbe ist seit 2004 am Wismarer Krankenhaus, seit 2009 als Oberärztin. Nun darf sie als Chefärztin mit ihrem Team die sanierte, modern und kindgerecht ausgestattete Klinik weiter entwickeln. Ihr Ziel als Chefärztin ist einerseits die zuverlässige Versorgung der jungen Patienten.

Geborgenheit vermitteln

„Wir möchten in Zukunft wieder ambulante Untersuchungen in der Kinderklinik anbieten können“, erzählt sie. Dazu soll eine Urlaubsversorgung für chronisch kranke Kinder aufgebaut werden. „Mit dem eigenen Kind ins Krankenhaus kommen zu müssen, ist keine alltägliche oder leichte Situation“, erzählt sie, selbst dreifache Mutter. Um so wichtiger sei es, den Kindern und ihren Eltern Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln.

Von Nicole Hollatz