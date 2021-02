Wismar: Neue Drogerie am Schwanzenbusch öffnet im Sommer

Wismar

In der Poeler Straße, Ecke Wiesengrund, in Wismar haben die Arbeiten für einen neuen Drogeriemarkt begonnen. Eigentümer der Fläche ist die Johannes Oetken Vermögensverwaltungs GmbH aus Oldenburg. Geschäftsführer Klaus Oetken sagte gegenüber der OZ, dass in das eingeschossige Gebäude eine Rossmann-Filiale auf einer Fläche von 650 Quadratmetern einziehen werde. Die Eröffnung sei für Ende des zweiten/Anfang des dritten Quartals vorgesehen.

Im Herbst vergangenen Jahres hatten Mitarbeiter vom Abfallwirtschaftszentrum Wismar die verwahrloste Fläche beräumt und so vorbereitet, dass die Arbeiten für den Neubau beginnen können. Jetzt werden die Leitungen für die Anschlüsse verlegt, in Kürze wird dann die Bodenplatte gegossen. Dann geht es Schlag auf Schlag weiter.

Das Oldenburger Unternehmen hatte vor Jahren das Einkaufsgebiet Am Wiesengrund gebaut. Lidl und Penny sind die großen Mieter. Mit Schlecker gab es bis zum Jahr 2012 Am Wiesengrund auch eine Drogerie. Im Zuge der deutschlandweiten Insolvenz musste auch die hiesige Filiale schließen. Rossmann-Filialen gibt es in Wismar am Markt, an der Zierower Landstraße und in der Lübschen Straße im Burgwallcenter.

Klaus Oetken kündigte außerdem Änderungen auf der gegenüberliegenden Seite an. „Tedi“, ein Anbieter für Artikel des täglichen Bedarfs, werde sich im Spätherbst deutlich vergrößern. Ein Antrag auf Nutzungsänderung werde gestellt. Im benachbarten Wohngebiet am Schwanzenbusch laufen Erschließungsarbeiten für neue Einfamilien- und Doppelhäuser sowie Stadtvillen.

Von Heiko Hoffmann