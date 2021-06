Wismar: Neue Ferienwohnungen am Kruse-Speicher fertig

Wismar

Am Kruse-Speicher in Wismar wird noch gebaut. Bereits fertig ist das dazugehörige Werkstatt- und Sozialgebäude. In dem hat Anfang April ein InnovationPort eröffnet, eines von sechs digitalen Innovationszentren in Mecklenburg-Vorpommern. Start-ups können sich dort vernetzen und beispielsweise Büroflächen oder Konferenzräume als Coworking-Plätze ressourcenschonend mieten.

Hunde willkommen

Nun wird auch der restliche Teil des Gebäudes genutzt. Dort vermietet das Unternehmen Upstalsboom neue Ferienwohnungen. Die sind ab Juli buchbar. In dem denkmalgeschützten Haus stehen dann insgesamt 35 Ein- bis Zweizimmerappartements mit Fußbodenheizungen für bis zu drei Personen zur Verfügung.

Die Ferienanlage verfügt über abschließbare Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie über Waschmaschinen und Trockner. Auch Hunde sind in einigen Unterkünften willkommen. Im Kruse-Speicher nebenan, einem ehemaligen Getreidespeicher, sind ebenfalls neue Appartements des Anbieters geplant. Dort entstehen 41 weitere Appartements, ein Saunabereich sowie eine Rezeption und eine Lobby.

Von OZ