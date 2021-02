Wismar

Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen: Mareike Cremer freut sich auf ihren neuen Job. Die 36-Jährige ist seit Ende Januar die neue Chefin im Hotel „Stadt Hamburg“ in Wismar. „Ich finde es wunderschön und habe mich sofort in das Hotel verliebt“, erzählt sie. Auch Wismar gefällt ihr sehr mit seinem Hafen, den Kirchen und den schönen Giebelhäusern. „Ich bin einfach mal losgelaufen und habe mir die Hotspots angeschaut.“ Auch auf der Insel Poel sei sie schon gewesen. „Die Ostsee ist traumhaft. Wer so wie ich noch nie am Meer gelebt hat, ist einfach fasziniert.“

Zehn Jahre in Schweizer Kempinski-Hotels gearbeitet

Mareike Cremer stammt aus dem Ruhrgebiet. Ihre Familie ist in Witten an der Ruhr, nahe Dortmund, zu Hause. Nach ihrer Lehre – „ich habe eine klassische Hotelfachausbildung absolviert“ – geht sie als junge Frau in die Schweiz und arbeitet auch dort, wo andere Urlaub machen: in St. Moritz, dem luxuriösen Ferienort schlechthin. Zehn Jahre ist sie in Kempinski-Hotels tätig. „Dort habe ich sehr viel gelernt, das war eine Top-Ausbildung“, sagt Mareike Cremer. Kempinski ist die älteste europäische Luxushotelgruppe. Ein Job dort dürfte in der Branche als Empfehlung für höhere Aufgaben gelten.

In den vergangenen sechs Jahren war Mareike Cremer für die österreichische Hotelgruppe Vienna House tätig, leitete Häuser in Castrop-Rauxel, Wuppertal und Wetzlar und war als Regionaldirektorin auch für mehrere Hotels zuständig. „Nun bin ich hier in Wismar und freue mich sehr“, sagt sie.

Neues Konzept wird fürs 4-Sterne-Hotel erarbeitet

Noch steht zwar Vienna House an der Fassade, aber das Hotel „Stadt Hamburg“ wurde Ende Januar von der österreichischen Kerbler Privatstiftung übernommen. „Bis Ende Juni wird die Marke noch genutzt. Wir arbeiten aber an einem neuen Konzept.“ Ob das 4-Sterne-Haus am Marktplatz dann einen neuen Namen erhalten wird, wenn Vienna House verschwindet, könne die Hoteldirektorin noch nicht sagen.

Sie wolle beibehalten, was sich bewährt hat. „Gute Dinge sollte man auf keinen Fall ändern“, erklärt sie. Die 102 Zimmer des Hotels sind im vergangenen Jahr zu 90 Prozent renoviert worden, Möbel und Betten samt Matratzen und Bettzeug sind neu. Die Bäder wurden teilweise renoviert. Auch die öffentlichen Bereiche wurden auf Vordermann gebracht. Ihr gefalle das Farbkonzept, sagt Mareike Cremer. „Die Sauna in der siebten Etage des hinteren Gebäudes ist komplett neu. Die hat seitdem noch kein Gast genutzt.“

Wiener Wirtshaus „Joseph“ soll bleiben

Fest steht, das „Joseph“ bleibt – das Hotelrestaurant als Wiener Wirtshaus mit der unkomplizierten Wiener Küche. So wird es auch weiterhin das echte Wiener Schnitzel aus Kalbsfleisch geben, das Backhendl und den Strudel sowie Egger-Bier. „Wir wollen aber schauen und viele regionale Produkte nutzen, um die Wege kurz zu halten“, kündigt Mareike Cremer an. „Fisch gehört auf jeden Fall auf die Speisekarte.“

Hotelbeschäftigte hoffen auf das Ostergeschäft

Sie und die 35 Beschäftigten, die nach dem Eigentümerwechsel alle übernommen wurden, fiebern der Wiedereröffnung entgegen. „Wir sind bereit“, sagt die Hotelchefin. „Das Hygienekonzept steht. Wir haben noch Desinfektionsmittelspender und Registrierungslisten vom letzten Mal.“

Mareike Cremer hofft, zu Ostern das Hotel öffnen zu dürfen. „Wir freuen uns darauf, endlich wieder Gastgeber zu sein. Je eher wir öffnen können, desto besser.“ Zurzeit seien ein paar wenige Geschäftsreisende im Haus. Aber es gebe schon zahlreiche Buchungen. „Wenn nicht anders, müssen sie geschoben werden“, sagt die Hoteldirektorin. Sie blicke nach vorn und freue sich darauf, dort zu arbeiten, wo andere gerne Urlaub machen.

Von Haike Werfel