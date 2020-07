Wismar: Neue Kita bietet viel Platz für Sport und Bewegung

Wismar

Es liegt mitten in der Stadt und sieht aus wie ein unberührtes Waldgrundstück – das Areal für die neue DRK-Kita in Wismar. Die Fläche am Lembkenhof ist umrandet von hohen Bäumen und grünen Sträuchern und bietet einen Blick auf die Ostsee. Im kommenden Jahr soll hier ein modernes Haus für Kinder eröffnen. Das Besondere ist das Konzept: Die 13. und vorerst letzte DRK-Kita im Kreis wird eine Sport- und Bewegungskindertagesstätte.

Das macht sich schon im Bau des zweigeschossigen Hauses bemerkbar. Das hat Platz für insgesamt 84 Kinder – 24 davon sind für die ganz Kleinen in der Krippe. Erste Anmeldungen gibt es schon, weitere sind jederzeit möglich.

Anzeige

Bau kostet 4,16 Millionen Euro

Im Juli werden die ersten Arbeiten ausgeschrieben. Dass es losgeht, freut Kathrin Konietzke vom DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg: „Wir haben uns gedacht, aller guten Dinge sind 13 und freuen uns, dass wir den Zuschlag für das Projekt bekommen haben“, lacht sie und hat noch mehr Grund zur Freude: Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) hat ihr in dieser Woche einen Förderbescheid in Höhe von 571 633,51 Euro übergeben.

Weitere OZ+ Artikel

Das Geld stammt aus dem Investitionsfond des Bundes zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesförderung und wird über das Land vergeben. Insgesamt betragen die Baukosten 4,16 Millionen Euro.

Ein Turnraum im Erdgeschoss

Damit die Kinder viel Platz für Sport und Bewegung haben, entsteht im Erdgeschoss ein Turnraum, der den Charakter einer Sporthalle bekommen soll und unter anderem mit Sprossenwand, Roll- und Sprungbrettern, sowie Bodenmatten und Hangelmöglichkeiten ausgestattet wird. Auch in den Fluren sollen sich die Kinder austoben können, deshalb werden die breiter als normal gebaut. Draußen stehen den Kids 1700 Quadratmeter zur Verfügung.

Auf diesem Grundstück am Lembkenhof entsteht die neue Kita. Quelle: Kerstin Schröder

Auf denen entstehen neben klassischen Rutschen und Sandkasten zwei Strecken zum Balancieren und Laufen sowie ein Aktivschiff der Playmobilstiftung mit verschiedenen Spielmöglichkeiten. „Später soll noch ein Wasserspielplatz dazukommen“, kündigt Kathrin Konietzke an.

Große Fläche mit Obstbäumen

Auch das Grün und die Natur können die Kinder genießen: Das DRK hat zusätzlich noch eine 2700 Quadratmeter große Fläche mit alten Obstbäumen gepachtet. Dort können sich die Kinder ebenfalls bewegen sowie Pflanzen, Vögel und Insekten beobachten.

Bis zum dritten Quartal 2021 soll das Projekt umgesetzt werden. Das unterstützt auch die Hansestadt Wismar. Sie steuert 27 033 Euro aus Landesmitteln zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung bei. „Das Angebot hier wird genau wie die drei anderen Kitas, die in den letzten vier Jahren entstanden, die Betreuungsangebote entzerren und andere Einrichtungen entlasten“, freut sich Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD). Der Standort sei besonders attraktiv wegen der Nähe zur Ostsee und der Werft.

Kinderzahlen in Wismar steigen

Beate Dellin leitet in der Kreisverwaltung den Fachdienst Jugend und ist für die Bedarfsplanung zuständig: „Wir planen langfristig und haben in Wismar einen steigenden Bedarf für die Zukunft festgestellt“, berichtet sie. Die Stadt sei ein wachsender Wirtschaftsstandort, der in der Vergangenheit mehr Zuzug und steigende Kinderzahlen verzeichnet habe. Dieser Entwicklung sei mit vier neuen Kitas Rechnung getragen worden. Drei sind bereits fertig, die Kita Lembkenhof ist die vierte.

Katrin Konietzke (l.) vom DRK mit dem Förderbescheid, den Landrätin Kerstin Weiss überbracht hat, gemeinsam mit Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (beide SPD). Quelle: Kreisverwaltung

„Wichtig war uns auch, dass die Kindertagesstätten ganz unterschiedliche Betreuungskonzepte bieten: von speziellen Lernansätzen über besondere Naturnähe bis hin zum Schwerpunkt Bewegung. Dadurch haben Eltern eine breite Auswahl pädagogischer Konzepte“, ergänzt Beate Dellin.

Landrätin Kerstin Weiss lobt die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz: „Das DRK ist in vielen Bereichen ein sehr zuverlässiger Partner für uns als Landkreis, nicht nur in der Kinderbetreuung. Ich freue mich deshalb, dass hier ein weiteres modernes Haus entsteht, das den Bedarf an Kinderbetreuung in unserer Kreisstadt Wismar langfristig deckt und aufwertet.“

Von Kerstin Schröder