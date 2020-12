Wismar

Die Feuerwehr Wismar führt zum Jahresende eine neue Schutzkleidung für die Einsatzkräfte der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr ein. Die bringt für die Träger mehr Sicherheit und die neue Farbe Beige. Mit ihr sollen die Rettungskräfte in der Dämmerung besser gesehen und bei Extremsituationen besonders geschützt sein. Darüber hinaus kann Kontamination wie Brandrauch, Öl oder Blut auf dem hellen Stoff schneller erkannt und die Schutzkleidung dann entsprechend schneller gereinigt werden.

Die Membran schützt den Träger vor Regen und transportiert den abgegebenen Schweiß schnell nach draußen. So wird verhindert, dass sich der Träger in einem Brand durch seinen eigenen Schweiß verbrüht. Dank der Anordnung der Taschen können die Einsatzkräfte benötigtes Einsatzequipment wie Funkgeräte, Wärmebildkamera und die so genannte Knickkopflampe sicher und geschützt befestigen. Damit wird gewährleistet, dass die Einsatzkräfte nichts im Einsatzraum verlieren und umständlich suchen müssen.

Anzeige

Lesen Sie auch

Längeren Schutz vor Flammen

Die neue Kleidung bietet den längsten Schutz vor einer Flammen- und Wärmeausbreitung. Das kann bei einem Brand im Wohnbereich passieren, wenn der sich schlagartig ausbreitet und plötzlich die gesamte Wohnung in Flammen steht. Dank thermischer Barriere kommt es dann nicht zu schwerwiegenden Verbrennungen.

Die bisherige, dunkelblaue Schutzkleidung wird schrittweise ausgetauscht.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Berufsfeuerwehr wird zu jährlich zu 850 Einsätzen gerufen, darunter zu etwa 200 Bränden. Die beiden freiwilligen Feuerwehren rücken jährlich jeweils zu etwa 100 Einsätzen aus.

Von OZ