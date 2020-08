Wismar: Neue Konfirmanden treffen sich zum ersten Mal

Wismar

Am Freitag beginnt die Wismarer Konfirmandenzeit 2020–2022 mit dem ersten Treffen. In Wismar werden Jugendliche aus den Kirchengemeinden St. Nikolai, Heiligen Geist, St. Marien, St. Georgen und der Johannesgemeinde Wendorf in eine gemeinsame Konfirmandengruppe eingeladen.

Auch Jugendliche, die nicht getauft sind, können an der Konfirmandenzeit teilnehmen. In jedem Jahr startet eine neue Gruppe. Die Konfirmandengruppe der 7. Klassen, die jetzt beginnt, wird von Pastorin Antje Exner, Vikarin Marei Glüer, Pastor Mathias Kretschmer und Pastor Thorsten Markert geleitet.

Treffen über zwei Jahre

Die zweijährige Konfirmandenzeit besteht aus gemeinsamen Treffen alle zwei Wochen, freitags, 16 bis 17.30 Uhr im Turmraum der St.-Nikolai-Kirche, in der Neuen Kirche oder in der Johanneskirchengemeinde Wendorf. Der feierliche Abschluss ist die Konfirmation zu Pfingsten 2022.

Die ersten Treffen finden um am 14. August (Neue Kirche) und 28. August ( St. Nikolai) statt. Die weiteren Termine folgen dann. Außerdem fährt die Gruppe jedes Jahr mindestens zweimal gemeinsam auf eine Freizeit.

Die Eltern sind zur Elternversammlung am 28. August um 17.30 Uhr in St. Nikolai für weitere Absprachen eingeladen. Anmeldung bitte über das Kontaktformular unter kirchen-in-wismar.de oder per E-Mail an: wismar-nikolai@elkm.de.

Von Nicole Hollatz