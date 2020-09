Wismar

Steven Becker lässt sich aufs Bett fallen und drückt die Matratze runter. „Die ist gut“, sagt er. Mit seiner Kollegin Andrea Zanger schaut er sich die neue Rettungswache in Wismar an. Die wird morgen mit Umzugskartons, Fahrzeugen und Menschen gefüllt. Zuvor ist offizielle Übergabe und Besichtigungstag für Politiker, Planer, Bauarbeiter und Mitarbeiter.

Andrea Zanger und Steven Becker sind mit dem Rettungswagen von der alten Wache gekommen. Die ist ziemlich in die Jahre gekommen, berichten die zwei. Deshalb freuen sie sich sehr auf die neue Unterkunft. Die besteht aus Aufenthaltsräumen, Duschen, Umkleidekabinen, einer Küche und Einzelschlafzimmern. In einem dieser Ruheräume im Erdgeschoss beginnen die Notfallsanitäter ihren Rundgang. Dort können sie und ihre Kollegen sich zwischen den Einsätzen erholen.

Echt schön geworden

Steven Becker ist seit drei Jahren dabei, seine Kollegin seit 2010. Das letzte Mal haben die beiden das Gebäude „in der Rohfassung“ gesehen. Jetzt ist der 2,65 Millionen Euro teure Bau fertig. Und: „Es ist echt schön geworden“, loben sie. Das finden auch Susann Lüning und Annika Brandenburg. „Alles ist viel schicker und größer“, sagen die Notfallsanitäterinnen. Sie schauen sich gerade die Schränke in den Umkleideräumen an und sind zufrieden.

Neun Wachen im Kreis Die neue Rettungswache hat 2,65 Millionen Euro gekostet. Die Finanzierung erfolgt durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst des Kreises. Insgesamt gibt es neun Rettungswachen in Nordwestmecklenburg – in Grevesmühlen, Gadebusch, Schönberg, Klütz, Bad Kleinen, Züsow, Reinstorf, Wismar-Nord und Wismar-Süd. Ihre Mitarbeiter rücken jährlich zu 22 000 Einsätzen aus.

Das ist auch Jörg Allrich. Der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes Westmecklenburg kennt viele Wachen im Land. „Diese dürfte jetzt die Größte sein und sie setzt neue Maßstäbe“, erklärt er. Alles sei sehr funktional eingerichtet: „Es ist kein Luxusbau, sondern das Haus bietet optimale Arbeitsbedingungen.“ Die seien nötig, um gute Mitarbeiter zu halten und neue zu gewinnen, ergänzt Florian Haug, Leiter des Rettungsdienstes beim Landkreis. 26 Frauen und Männer arbeiten in der Rettungswache. Die ist mit etwa 7600 Einsätzen im Jahr die mit den meisten Einsätzen in Nordwestmecklenburg.

Am neuen Standort sind rund um die Uhr zwei Rettungswagen und tagsüber zwei Krankentransportfahrzeuge stationiert. Außerdem werden dort ein Reserve- und noch ein Gerätewagen vorgehalten. In der großen Halle, in der die offizielle Übergabe stattgefunden hat, können die Fahrzeuge mit Strom versorgt werden. Mehrere orange Kabel hängen dafür von der Decke. Auch dicke Schläuche sind zu sehen. „Mit denen können mögliche Restabgase von den Autos weggesaugt werden“, erklärt Steven Becker. Der Grevesmühlener hat seine Ausbildung erfolgreich beendet und zieht jetzt auch privat um – nach Wismar.

Mitarbeiter einsatzbereit

Pro Schicht sind mindestens acht Mitarbeiter einsatzbereit. Sie kümmern sich hauptsächlich um Notfälle im Wismarer Stadtgebiet und in den umliegenden Gemeinde. Für Einsätze außerhalb der Stadt hat der neue Standort im Gewerbegebiet Rothentor laut Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) zwei Vorteile. „Die Autobahn ist schnell zu erreichen und die Fahrzeuge müssen nicht im Stau auf den Wismarer Straßen stehen.“

Und einen guten Ausblick haben die Mitarbeiter künftig auch – von der Dachterrasse aus. Die ist etwas Besonderes. Dort können sie frische Luft schnappen, etwas essen und trinken oder sich einfach ausruhen. „Wenn sich das Team zwischen den Einsätzen gut erholen kann, dann kommt das auch den Patienten zugute, die als nächstes Hilfe brauchen“, betont Florian Haug.

Ein altes Autohaus ist für den zweigeschossigen Neubau abgerissen worden. Und Fahrzeuge spielen auch bei der jetzigen Nutzung eine wichtige Rolle. Neben den Wagen von der Rettungswache werden die von Privatleuten dort bearbeitet. In einem der insgesamt drei Gebäudeteile zieht Mitte Oktober die Kfz-Zulassungsstelle, inklusive Gewerbeflächen für das Herstellen von Kfz-Schildern. Das dritte Stück ist die Fahrzeughalle. An den Außenanlagen wird noch gebaut. Sie sollen Ende September fertig sein.

Von Kerstin Schröder