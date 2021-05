Wismar

Skater sollen im Spätersommer in Wismar so richtig auf ihre Kosten kommen. Die Hansestadt baut eine neue Anlage am Kagenmarkt. Die alte Anlage aus dem Jahr 2008 auf der Spiel- und Freizeitfläche ist in die Jahre gekommen und nicht mehr hip.

Auch für BMX und Inliner

Bürgermeister Thomas Beyer (SPD): „Ich gehe davon aus, dass wir in den Monaten Juni bis August die Skateranlage komplett erneuern.“ 270 000 Euro kostet das Projekt. Pool, Curbs, Ledges, Banks, Rampen, Treppen oder Rails – die neuen Elemente sollen sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene attraktiv sein. Sie ist auch für Inlineskater, BMXer, Biker oder Kleinkinder mit Roller gedacht.

Die Stadt setzt eigene Mittel in Höhe von 140 000 Euro ein. Der Rest sind Städtebaufördermittel. Beyer: „Die Skateranlage ist das letzte Projekt am Kagenmarkt, das wir mit Städtebaufördermitteln realisieren. Ich denke, das Ergebnis der letzten Jahre in dem Wohngebiet ist ausgesprochen positiv.“

Jugendliche einbezogen

Bei der Entwicklung der neuen Anlage waren das Kinder- und Jugendparlament, der Verein East Sea Skatebording und Nutzer der bestehenden Anlage beteiligt. „Sie haben unmittelbar Einfluss genommen“, sagt der Bürgermeister und meint: „Das wird ein schönes Projekt, insbesondere natürlich für Kinder und Jugendliche.“

Die Formen der Anlage sollen einen hohen Fahrspaß garantieren, der modellierte Ortbeton soll für Langlebigkeit und einen geringen Wartungsaufwand sorgen. Darüber hinaus sind neue Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer und eine LED-Beleuchtungsanlage geplant.

Vergabe der Bauleistungen

In der Maisitzung der Bürgerschaft wird über die Vergabe der Bauleistungen an eine Firma entschieden. Dann soll es losgehen. Die Stadt hatte die Ausschreibung wiederholt, da das Ergebnis der ersten Ausschreibung finanziell über den Erwartungen lag. Aber, so der Bürgermeister: „Wir haben keinen großen Preisvorteil gegenüber der ersten Ausschreibung erzielt.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Graffitistellwände, die in der Zwischenzeit von Teilen der Politik ins Spiel gebracht wurden, werden nicht kommen. Die Planung sei zu weit fortgeschritten gewesen, außerdem seien bestimmte Vorhaben einzuhalten, begründet der Bürgermeister. Mit leichten Wänden sei es nicht getan, massive Betonwände müssten es sein. Anbei eine Visualisierung.

Von Heiko Hoffmann