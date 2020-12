Wismar: Neue Sporthalle kann geplant werden

Wismar

Freudige Überraschung kurz vor Weihnachten in der Stadtverwaltung: Dem Antrag der Hansestadt Wismar auf Förderung des Ersatzneubaus für die ehemalige Brecht-Sporthalle am Friedenshof ist zugestimmt worden. Mit dem Zuwendungsbescheid fließen nun 3,8 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ in die Baumaßnahme.

Altbau von 1976

„Nun müssen wir die Eigenmittel in Höhe von derzeit 1,2 Millionen Euro in den Haushalt einstellen und können dann die Planung ausschreiben“, sagt Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD).

Die Sporthalle an der Käthe-Kollwitz-Promenade aus dem Baujahr 1976. Sie ist zerfallen und soll abgerissen werden. Der Neubau ist ein wichtiger Bestandteil des geplanten Sport- und Bewegungszentrums am Friedenshof, fügt Beyer hinzu.

Von OZ