Wismar: Neue Technik erleichtert komplizierte Eingriffe am Herzen

Wismar

Gute Nachrichten für Menschen mit Gefäß- oder Herzerkrankungen in der Region: Im Sana Hanse-Klinikum Wismar wurde gerade neue Technik im Herzkatheterlabor in Betrieb genommen. Rund 650 000 Euro hat das Unternehmen investiert. Das ist erst ein Zehntel von dem, was in den kommenden Jahren in der Kardiologie geplant ist.

Moderne Technik

„Wir können Strukturen nun weit besser darstellen“, schwärmt Henrik Schneider, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, von der hochmodernen Herzkatheter-Anlage. Die Fachärzte haben mit der Anlage Gefäßschäden rundum im Blick, der Patient wird aus verschiedenen Perspektiven „durchleuchtet“. Diese multidimensionale Darstellung und die computergestützte Navigation erleichtert den Operateuren komplizierte Eingriffe, die Bildgebungstechnik gilt als führend.

„Alte“ Anlage ersetzt

Die vorherige Herzkatheter-Anlage war aus dem Jahr 2005. „Die Technik hat sich in Bezug auf Bildgebung und Strahlenbelastung seitdem extrem weiterentwickelt“, berichtet Dr. Schneider. Eine Herzkatheter-Untersuchung als minimalinvasive Untersuchung kann eine Erkrankung des Herzens, der Herzklappen oder der Herzkranzgefäße auf einem Bildschirm sichtbar machen.

„Meist punktieren wir die Pulsaterie an der Hand, über die wird ein Katheter, ein dünner Kunststoffschlauch, bis zum Herzen geführt“, erklärt der Chefarzt. Über den können dann Kontrastmittel eingebracht und so Veränderungen sichtbar gemacht werden. „Das funktioniert alles über Röntgentechnik.“

Interventionelles Arbeiten

Ein großes Plus ist die Möglichkeit mit der neuen Technik, interventionell eingreifen zu können. Die Ärzte können bei Bedarf schon bei der Diagnose und Therapie mit der Herzkatheter-Anlage gezielt am erkrankten Organ agieren und beispielsweise einen „Stent“ zur Vorbeugung eines Gefäßverschlusses setzen.

Das optimiere den „Workflow“ auf der Kardiologie, der Interventionellen Radiologie und der Chirurgie zum Wohle der Patienten. Eine enorme Verbesserung beschreibt Dr. Schneider bezüglich der Strahlenbelastung mit der hochmodernen Technik.

Weniger Strahlung

„Das ist nur die Hälfte der Strahlenbelastung der alten Maschine“, freut sich Dr. Schneider über die Werte. „Das ist eine dramatische Verbesserung.“ Die Strahlenbelastung wird für jeden Patienten dokumentiert. „Wir sehen die Unterschiede und sind einfach baff!“

Die Strahlenbelastung ist vergleichbar mit der einer Computertomografie. „Der Patient ist ja in der Regel nur einmal hier, aber die Mitarbeiter haben die Belastung jeden Tag“, erklärt Dr. Schneider. Die Gesundheit der Fachleute wird mit entsprechenden Scheiben und Bleischürzen so gut wie derzeit technisch möglich geschützt.

Moderne Kardiologie Die Klinik für Kardiologie im Sana HANSE-Klinikum Wismar verfügt über ein modernes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. So können lebensgefährliche Verengungen der Herzkranzgefäße, beispielsweise bei einem Herzinfarkt, mittels einer Linksherzkatheteruntersuchung diagnostiziert werden und – wenn erforderlich – durch Einsetzen kleiner Röhren (sogenannter Stents) beseitigt werden. Dieses Verfahren ist seit 2005 im Sana HANSE-Klinikum Wismar etabliert und auf zwei Arbeitsplätzen rund um die Uhr einsetzbar, ebenso die Behandlung mit der Aortenballonpumpe, einem modernen Herzkreislaufunterstützungssystem (Impella) bei schwerer Herzinsuffizienz. Bei therapiepflichtigen Herzrhythmusstörungen stehen alle modernen Behandlungsmöglichkeiten einschließlich Ablationsverfahren und die Implantation eines Ein- oder Zwei- oder Dreikammerherzschrittmachers, in besonderen Fällen auch durch Einsetzen eines implantierbaren Kardiodefibrillators (ICD), zur Verfügung. Diese Miniaturhightechgeräte können im Rahmen einer kleinen Operation eingesetzt werden. Die ambulante Nachsorge erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kardiologen im Einzugsgebiet. Bei entsprechender Indikation werden sogenannte biventrikuläre Schrittmacher- oder ICD-Systeme bei Herzinsuffizienzpatienten implantiert.

Schwerpunktkrankenhaus für die Region

„Wir sind ja ein Schwerpunktkrankenhaus für die Region“, erzählt Dr. Schneider. Er ist 2013 aus Rostock ans Wismarer Krankenhaus gewechselt. Mit der neuen Maschine und den Fachleuten dahinter ist das Angebot nun fast vergleichbar mit dem Universitätsklinikum Rostock als Maximalversorger, mit dem darüber hinaus eine Kooperation besteht.

Um die 1800 Eingriffe und 2000 Untersuchungen werden jedes Jahr mit der Herzkatheter-Anlage im Wismarer Krankenhaus durchgeführt. „Davon 700 bis 800 Interventionen, bei denen wir zum Beispiel verengte Gefäße aufweiten und mit Stents versorgen“, so Dr. Schneider.

Krankenhaus investiert mehr als 11 Millionen

Der Austausch der Herzkatheter-Anlage kostete gut 675 000 Euro. In den kommenden Jahren soll das ganze Herzkatheter-Labor in der Wismarer Kardiologie um eine weitere Anlage als „Hybrid-OP“ umgebaut werden. Dies soll in einem neuen Anbau an der Notaufnahme passieren, dort würde auch die nun erneuerte Technik mit einziehen.

Die geplanten Kosten belaufen sich auf über fünf Millionen Euro. „Dort befinden wir uns aber noch im Planungs- und Genehmigungsprozess“, informiert Christian Fastlabend als kaufmännischer Direktor am Wismarer Krankenhaus.

Digitalisierung und Brandschutz

In den kommenden Jahren ist noch mehr geplant. Auf gut 6,5 Millionen Euro beziffert Christian Fastlabend die geplanten Investitionen in Wismar, beispielsweise für die Digitalisierung.

Die Endoskopie soll saniert (1,5 Millionen Euro) und der Brandschutz modernisiert werden (rund eine Million Euro). Dazu kommen Investitionen in neue OP-Tische und die dazugehörigen Deckenversorgungseinheiten für Strom, Daten und Gas.

Von Nicole Hollatz