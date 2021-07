Wismar

„Ich bin der Hahn im Korb“, lacht Ingolf Holst. Der 19-Jährige ist neu im Vorstand des Wismarer Vereins „Licht am Horizont“. Er freut sich über die Aufgabe, die er spontan übernommen hat. „Aber ich musste nicht lange überlegen“, betont der junge Mann. Er weiß aus eigener Erfahrung, was der Verein leistet: Er organisiert Ausflüge, Veranstaltungen und Weiterbildungen für Kinder aus finanzschwachen Familien und Wohngruppen. Hunderte sind es jedes Jahr.

Gegründet hat den Verein vor zwölf Jahren Norbert Gelhart zusammen mit seiner verstorbenen Frau Waltraut. Der 81-Jährige hat sich jetzt aus dem Vorstand zurückgezogen, ist aber weiterhin als Ehrenvorsitzender dabei. Neue Vorsitzende ist seine bisherige Stellvertreterin Martina Krimmling, die einstimmig von den Mitgliedern gewählt wurde. Seit mittlerweile acht Jahren beschert die Wismarerin Kindern, deren Eltern nicht so viel Geld haben, immer wieder Glücksmomente. Anfangs hat sie nur Veranstaltungen begleitet, doch schnell übernimmt sie immer mehr Verantwortung und nun steht sie ganz oben. Unterstützung bekommt sie von Carmen Grosse (2. Vorsitzende), Ingolf Holst (1. Stellvertreter), Ilona Kalsow (2. Stellvertreterin) und Gabriela Kuss (Kassiererin).

Die Arbeit des Vereins wird in Wismar geschätzt: Fast 43 000 Euro sind bei der letzten OZ-Weihnachtsaktion für „Licht am Horizont“ gespendet worden. Mit einem Teil des Geldes wurde das derzeitige Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Es gibt Touren zum Elefantenhof Platschow, in den Tigerpark Dassow und in den Rostocker Zoo. Außerdem sind 15 Kinder ins Ferienlager geschickt worden. Künftig soll es auch eine mobile Töpferwerkstatt geben und Anti-Mobbing-Kurse an Schulen.

Vereinsgründer weiterhin dabei

„Wir haben noch viele Ideen“, sagt Martina Krimmling. Sie freut sich über die Unterstützung ihrer Vereinsmitglieder und darüber, dass Gabriela Kuss die Finanzen im Blick behält. „Sie ist unser größtes Glück“, lobt die Vereinsvorsitzende. Gabriela Kuss macht „gerne Verwaltung“ und schaut regelmäßig auf die Zahlen. Carmen Grosse und Ilona Kalsow organisieren und betreuen Veranstaltungen. „Eigentlich wollte ich erst mitmachen, wenn ich Rentnerin bin“, lacht Ilona Kalsow. Aber sie habe dann doch nicht mehr so lange warten wollen. Ingolf Holst hat es als Kind nicht leicht gehabt: Seine Familie hat nach Arbeitslosigkeit von Sozialhilfe gelebt und kein Geld für Ausflüge gehabt. Umso glücklicher war er, dass er vom Verein immer wieder mitgenommen wird – zum Indoor-Spielplatz Mumpitz, auf die Poeler Kogge, in den Tierpark. Nun hilft er mit, anderen Kindern das zu ermöglichen.

Norbert Gelhart hat den Verein mit seiner Frau gegründet. Quelle: Kerstin Schröder

Auch Norbert Gelhart, der sehr krank ist, wird weiterhin auf vielen Veranstaltungen zu sehen sein. „Er hat großartige Arbeit geleistet, die wollen wir erfolgreich fortsetzen“, so Martina Krimmling.

Von Kerstin Schröder