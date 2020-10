Wismar

Ein Wachmann steht am Eingang der neuen Zulassungsstelle. Er passt auf, dass maximal fünf Kunden auf einmal im Wartesaal Platz nehmen. „Wir haben zwar neun Plätze, aber wegen der Corona-Pandemie achten wir natürlich auch hier auf Abstand“, erklärt der Mitarbeiter des Schönberger Wach- und Sicherheitsdienstes. Bislang hat er in Grevesmühlen für Ordnung gesorgt. Dort befindet sich ebenfalls eine Zulassungsstelle des Landkreises. Die wird rege genutzt. Manchmal ist der Andrang so groß, dass die Kunden draußen stehen müssen.

„Wir haben schon Zelte aufgestellt, damit die Leute nicht in Regen und Kälte stehen müssen“, berichtet Landrätin Kerstin Weiss ( SPD). Deshalb soll nun die Werbetrommel für die zweite Zulassungsstelle in Wismar gerührt werden. Die ist nagelneu und gut zu erreichen. Sie befindet sich im Gewerbegebiet Rothentor in der Nähe der Anbindung zur A 20.

Öffnungszeiten erweitert

Zwei Mitarbeiterinnen sind dort zurzeit im Einsatz. Ihr Ziel ist es, jeden Kunden in 15 Minuten abzufertigen. Seit zwei Wochen sind sie am neuen Standort. „Bislang waren hauptsächlich Händler und Zulassungsdienste aus dem östlichen Teil des Kreises da“, gibt Sachgebietsleiterin Tina Keisler ein erstes Resümee. Aus dem östlichen Teil bedeutet aus dem Amtsbereich Neukloster-Warin. Für deren Einwohner ist Wismar dichter.

Dennoch haben viele bislang den Weg über die vollen Straßen der Stadt gemieden – auch weil am alten Standort, im Jobcenter, nur mittwochs und freitags geöffnet gewesen ist. Mit dem Umzug an die Stadtgrenze können nun täglich Fahrzeuge an-, ab- oder umgemeldet werden. Genau wie in Grevesmühlen ist die Zulassungsstelle Montag bis Freitag auf. „Wir erhoffen uns damit eine Entlassung in Grevesmühlen“, betont die Landrätin.

Neue Öffnungszeiten Die neue Zulassungsstelle des Landkreises Nordwestmecklenburg befindet sich Am kleinen Stadtfelt 6 im Wismarer Gewerbegebiet Rothentor. Die Öffnungszeiten wurden erweitert. Der alte Standort in Wismar war nur mittwochs und freitags auf, der neue täglich: Montag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, Dienstag von 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 18 Uhr und am Freitag von 8 bis 11.30 Uhr.

Rettungsdienst mit im Haus

Der eingeschossige Neubau ist auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses entstanden und beherbergt seit wenigen Wochen auch die Rettungswache. Damit deren Autos immer schnell rein- und rausfahren können, gibt es zwei Zufahrten – eine für die Rettungswache, eine für die Zulassungsstelle. Ende August vergangenen Jahres ist mit den Bauarbeiten begonnen worden, Ende September wurde das Haus fertiggestellt. Die Kosten betragen rund 2,65 Millionen Euro und werden durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst finanziert.

Glasscheiben trennen Kunden und Mitarbeiter. Vier Arbeitsplätze sind coronatauglich gemacht worden. Aber zurzeit ist nur die Hälfte besetzt. „Die Arbeitsbedingungen haben sich verbessert“, betont Tina Keisler. Die Räume seien heller und moderner. Unter anderem gäbe es nun höhenverstellbare Schreibtische. „So brauchen wir nicht den ganzen Tag lang zu sitzen, sondern können auch mal im Stehen arbeiten“, ergänzt sie.

Fahren Sie nach Wismar !

Hans-Martin Helbig, der zuständige Fachdienstleiter beim Kreis, hofft, dass sich das neue Angebot schnell herumspricht. „Die Bürger profitieren von kürzeren Wartezeiten und die Mitarbeiter in Grevesmühlen werden entlastet“, erklärt er. Deshalb wirbt er: „Fahren Sie nach Wismar!“

Diese Aufforderung hat auch eine Nordwestmecklenburgerin gestern zu hören bekommen. Sie war in Grevesmühlen bei der Zulassungsstelle, hatte aber den Fahrzeugbrief zu Hause vergessen. Beim zweiten Anlauf hat sie sich dann nach Wismar aufgemacht. „Die Strecke ist kürzer“, erzählt sie. Von dem Angebot habe sie vorher nichts gewusst. Zu dem gehört auch, dass gleich nebenan Kennzeichen geprägt werden können. Die Schilderfirma ist vom alten Standort mit umgezogen. „Die erste Woche lief gut, in der zweiten war nicht so viel los“, berichtet die Mitarbeiterin.

Wie Landrätin Kerstin Weiss informiert, soll der alte Standort von der Kreisverwaltung weitergenutzt werden. Weil in deren Hauptsitz wegen eines riesigen Wasserschadens das Erdgeschoss leer gezogen werden muss, sollen die Räume im Jobcenter als Ausweichmöglichkeit dienen, bis die Reparaturen im Verwaltungsgebäude beendet sind. Die Wismarer haben übrigens eine eigene Zulassungsstelle bei der Stadt.

Von Kerstin Schröder