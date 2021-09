Wismar

„Einen Kubikmeter sollten wir bewegen können“, lacht Andreas Treumann. Der Bürgermeister von Hornstorf ist guter Dinge. Er hält eine Schaufel in der Hand und will loslegen. Es ist offizieller Spatenstich für das neue Großgewerbegebiet in seiner Gemeinde. Zusammen mit vier anderen Männern legt er Hand an und schippt Sand in Richtung der geladenen Gäste.

„Das ist aber noch kein Kubikmeter“, feuern sie die Schaufler an. Auch Wieland Dräger schaut zu. Der 59-Jährige ist in Hornstorf aufgewachsen und betreibt dort seit Langem eine Landwirtschaft. Für das Projekt hat er sein geliebtes Land – insgesamt sieben Hektar – nach längeren Verhandlungen gegen anderes in der Nachbargemeinde getauscht. So hat Wieland Dräger das neue Gewerbegebiet mit ermöglicht. „Leicht ist mir der Tausch nicht gefallen“, gibt er zu. Doch die Entwicklung des Landes und die neuen Arbeitsplätze hätten ihn schließlich überzeugt und auch die aktuelle Lage der Landwirtschaft. „Die wird ständig schlecht gemacht.“ Deshalb sei er froh, dass in zwei Jahren für ihn Schluss ist. Die neuen Flächen will er dann verpachten.

Jeweils rund 60 Hektar

120 Hektar ist das neue Gewerbegebiet groß. Gebaut wird es von Hornstorf und der Hansestadt Wismar. Beide bringen 60 Hektar ein – direkt an der Autobahnanbindung und in Stadtnähe. Damit wollen die Kommunen punkten bei der Suche nach Investoren. Die sind schon da, versichert Andreas Treumann. Nachfragen für 50 Prozent des Hornstorfer Gemeindeteils hätten ihn bereits erreicht. Konkrete Kaufabsichten gebe es auch. Ein Autohof zum Beispiel will sich ansiedeln und Arbeitsplätze schaffen. Von denen könnten auch die 1200 Einwohner seiner Gemeinde profitieren – für sie würden sich dann die Wege verkürzen. Auch die zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen kommen dem Gemeindeleben zu Gute.

Arbeitsplätze erhoffen sich die Projektpartner einige, vor allem gut bezahlte in der Industrie und dem weiterverarbeitenden Gewerbe. „Von denen braucht Mecklenburg-Vorpommern sehr viel mehr, damit das Lohnniveau steigt. Vom Tourismus alleine können wir nicht leben“, sagt Stefan Rudolph, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit. Das Urlaubsgeschäft sei natürlich auch wichtig, biete aber nicht so gute Bezahlung wie andere Bereiche.

Mehr Industriearbeitsplätze

In den alten Bundesländern gebe es laut Rudolph 64 Industriearbeitsplätze auf 10 000 Einwohner, in den neuen Bundesländern durchschnittlich 48, aber in Mecklenburg-Vorpommern nur etwas über 20. „Wir haben Nachholebedarf“, betont Rudolph, der ebenfalls den offiziellen Spatenstich vollzogen hat. 15 Jahre hat er das Projekt begleitet. Geplant ist es noch sehr viel länger: Schon Anfang der 2000er wollte das Land an dem Standort großzügige Flächen für Investoren zur Verfügung stellen. Doch es folgte eine langwierige Zeit unter anderem wegen des Landerwerbs und des Aufstellens von Flächennutzungs- und Bauplänen.

Eine sehr lange Planungszeit

„Es war ein 10 000-Meter-Hürdenlauf“, gibt Andreas Treumann zu. Doch nun rollen die Bagger – bereits seit Montag arbeiten sie an einer rund 400 Meter langen Straße. Mit der wird das Gewerbegebiet erschlossen. In dieses gelangen die Mitarbeiter und Kunden der künftigen Firmen über eine neue Linksabbiegespur an der Bundesstraße 105. Seit Montag wird schon an der Straße gearbeitet. Zuständig ist dafür die Firma Strabag. Sie hat die Ausschreibung für die ersten Arbeiten gewonnen. Das Investitionsvolumen beträgt eine Million Euro. „Bis Weihnachten wollen wir fertig sein“, berichtet Stephan Dopp, Leiter der Rostocker Niederlassung. „In welchem Jahr?“, fragt Wieland Dräger amüsiert mit Blick auf die lange Planungszeit.

Straße bis Weihnachten fertig

Weihnachten 2021 ist gemeint. Danach entsteht das eigentliche Gewerbegebiet. Der erste Abschnitt ist die neue Kreuzung auf der Osttangente, die das Autobahnkreuz Wismar mit dem Seehafen verbindet. Von der Kreuzung geht es zu beiden Seiten in die Gewerbegebiete von Wismar und Hornstorf. Daran schließt sich die gesamte innere Erschließung mit Straßen und Versorgungsleitungen an. Die Gesamtkosten liegen bei etwa 34 Millionen Euro. Die Vermarktung der Parzellen übernimmt für beide Partner die Wirtschaftsfördergesellschaft der Hansestadt.

Auch Wismar Bürgermeister Thomas Beyer ist froh, dass endlich gebaggert wird. Freie Flächen für neue Firmenansiedlungen gibt es in der Hansestadt kaum noch. Firmen, die schon lange in Wismar sind, wollen sich erweitern, neue Investoren suchen nach Plätzen. „Ich bin überzeugt, dass das Gebiet ein Erfolg wird“, betont er. Das sehe er auch am neuen 5000 Quadratmeter großen Gewerbegebiet im Stadtteil Dargetzow, in dem sich gerade neue Firmen ansiedeln. Pluspunkte des neuen Großgewerbegebiets seien die gute Anbindung zum Hafen sowie den Autobahnen 20 und 14. „Es wird Zeit, dass es losgeht“, so Wismars Bürgermeister.

Von Kerstin Schröder