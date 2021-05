Wismar: Neuer Anker-Trainer feiert heute Geburtstag

Wismar

„Alles Neu macht der Mai“, heißt es in einem Sprichwort. Und das stimmt, denn der neue Trainer des FC Anker, Denny Jeske, feiert heute am 8. Mai seinen 36. Geburtstag.

Der neue Mann am Ruder des Wismarer Verbandsligisten ist von Kindesbeinen an mit dem Fußball verbunden. Mit dem runden Leder kam er sehr zeitig beim SV Schiffahrt/Hafen Wismar in Kontakt, seinen ersten Übungsleiter waren Klaus Schernikau und dann Jörg Broberg. Seine ersten Spiele im Männerbereich bestritt der neue Ankercoach bei der SG Groß Stieten, seine vielleicht letzten auch, denn in der abgebrochenen Saison spielte er noch an der B 106. Jeske war aber auch Spielertrainer in Schönberg, bei Dynamo Schwerin und in Groß Stieten, spielte aber auch beim FC Anker Wismar.

Jetzt hat er die schwere Aufgabe übernommen, den Neuaufbau beim FC Anker zu einem guten Ende zu bringen. Der bei den Stadtwerken Wismar angestellte Jeske, dort ist er zuständig für das Wasserwerk, will mit seiner Mannschaft in der kommenden Spielzeit weit oben mitspielen. Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist Denny Jeske auch als Spielervermittler tätig.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Bernhard Knothe