Wismar

Ein neuer Wismar-Bildband ist dieser Tage erschienen: „Welterbe-Panorama Wismar – damals & heute“. Das Buch dokumentiert den Wandel der Hansestadt im Laufe der vergangenen hundert Jahre in Wort und Bild. Herausgeber ist die Hugendubel-Buchhandlung Wismar. Sie hat den Bildband aus Anlass des Wismarer Welterbe-Jubiläums im kommenden Jahr in Auftrag gegeben. Am 27. Juni 2002 wurden die Altstädte von Wismar und Stralsund als Kulturgut in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen.

„Ich kannte einen alten Text, den die Journalistin Ricarda Huch in den 1920er-Jahren über Wismar geschrieben hat“, erzählt Volker Stein. Der Leiter der Wismarer Filiale hat ursprünglich Antiquar gelernt. Besagter Text wurde zur Grundlage genommen und mithilfe historischer Fotos aus dieser Zeit ergänzt. „Erstmals seit fast hundert Jahren liegt nun dieser sehr schöne und zu Unrecht fast vergessene Wismar-Text vollständig einem breiten Publikum vor“, sagt Stein.

Um den Bildband ins 21. Jahrhundert zu führen, hat er den Wismarer Markus Ehmcke angesprochen. Er fotografiere seit mehr als 40 Jahren und begeistere sich vor allem für die künstlerische Fotografie, erzählt der Wahl-Wismarer. „Ich habe Spaß an kräftigen Farben und Kontrasten“, sagt er. Seit 2009 porträtiert er Wismar mit eindrucksvollen Bildern und hat auch schon einen Wismar-Kalender veröffentlicht. Mehrere Monate war der 50-Jährige nun in seiner Heimatstadt unterwegs, immer auf der Suche nach genau dem Blickwinkel, wie ihn Ricarda Huch vor hundert Jahren erlebte.

Für manches Foto habe er mehrere Anläufe nehmen müssen. „Über Wochen habe ich versucht, den Torbogen zum Heiligen-Geist-Kirchhof ohne Menschen zu fotografieren“, nennt Markus Ehmcke ein Beispiel. Ähnlich sei es ihm beim Marktplatz ergangen, den er nur frühmorgens oder spätabends fast menschenleer vorgefunden hat. „Für mich ist es aber eher Wismar, wenn der Markt voller Menschen ist“, gesteht der Fotograf.

Beim Fotografieren viele tolle Begegnungen gehabt

Es habe ihn zwar viel Zeit gekostet, sagt der Ausbilder für Pflege- und Gesundheitsberufe, aber sehr viel Freude bereitet, „unsere wunderschöne Stadt“ für den Bildband abzulichten. „Dabei hatte ich auch viele tolle Begegnungen“, erzählt Markus Ehmcke, „zum Beispiel in der Nikolaikirche, wo ich ein hochklassiges Konzert des Streichertrios 3Cordes miterlebt habe. Im Brauhaus am Lohberg, das voller Geschichte steckt, erfuhr ich eine wunderbare Gastfreundschaft.“ Leider sei ihm, als er vor den Braukesseln kniete, um zu fotografieren, der Spiegel seiner Kamera kaputtgegangen, ergänzt er als Anekdote.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Volker Stein, der das Vorwort zum Buch geschrieben hat, ist „eine optisch hochwertige Bild-Text-Kombination in Form eines ungewöhnlich geschmackvoll illustrierten Bildbandes“ entstanden. Er würdigt Ricarda Huchs „sprachliche Ausdruckskraft, die nicht nur die Sehenswürdigkeiten Wismars sachlich wiedergibt, sondern in einer fast lyrischen Art die Seele der Hansestadt beschreibt“. Diese Herangehensweise treffe auch auf Markus Ehmcke zu. „Seine Fotos arbeiten genau die Empfindungen heraus, die man gleichsam als die Seele Wismars bezeichnen könnte“, so Stein.

Von Haike Werfel