Wismar

Am 21. April, einem Mittwoch, soll der neue Penny-Einkaufsmarkt am Friedenshof öffnen. Die Arbeiten befinden sich auf der Zielgeraden. Im Markt wird ebenso gewerkelt wie an den Außenanlagen.

Der neue Markt an der Erich-Weinert-Promenade kommt mit einer Fassade aus Holz, Glas und Putz modern daher. Damit gewinnt das gesamte Umfeld. Die alte Kaufhalle, viele Jahre leerstehend, war ein Schandfleck. Anfang letzten Jahres wurde mit dem Abriss begonnen.

Der Penny wird eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter haben. 65 Autostellplätze entstehen. Die neu gestaltete Zufahrt erfolgt über die Hans-Grundig-Straße. Fußläufig ist der Discounter, der zur Rewe-Gruppe gehört, auch über die Erich-Weinert-Promenade (rollstuhlgerecht) angebunden. Ein dritter Zugang erfolgt über eine Treppe.

Gewinn für beide Seiten

Anfang 2020 wurde mit den Arbeiten zum Abriss der alten Kaufhalle am Friedenshof begonnen. Quelle: Heiko Hoffmann

Raimund Kraft vom Wismarer Büro für Architektur und Bauleitplanung spricht von einer „Win-win-Situation“. Penny gewinne einen neuen Markt hinzu, die Stadt gewinne beim Umfeld. So werde die Erich-Weinert-Promenade mit Bäumen und weiterem Grün aufgewertet und das Rondell miteinbezogen. Von der Stadt seien kleinere Flächen angekauft worden. Ein städtebaulicher Vertrag regelt die Gestaltungsaufgaben.

36 Meter lange Betonwand wird gestaltet

Als Extra-Bonbon will Penny eine 36 Meter lange Stützmauer gestalten lassen. Raimund Kraft hat vom Wismarer Polizei-Kontaktbeamten Jürgen Leonhardt den Tipp für den Graffitikünstler Christian Pursch bekommen. Der Wismarer, der unter dem Künstlernamen Teml arbeitet, soll die Wand aufwerten. Kraft: „Wir wollen das gemeinsam mit der Stadt abstimmen, damit die Betonwand zur Eröffnung von Penny mit einem tollen Motiv gestaltet ist.“

Stadt wollte Discounter verhindern

Auf dem Grundstück der früheren HO-Kaufhalle lastete vor Jahren ein Rechtsstreit. Das verzögerte die Entwicklung. Die Stadt wollte eigentlich keinen Supermarkt an der Stelle, verlor aber 2007 vor Gericht. Darauf wird auch im aktuellen regionalen Einzelhandelskonzept für den Stadt-Umland-Raum Wismar eingegangen. Dort steht auch, dass der schwarze Netto an der Bürgermeister-Haupt-Straße beabsichtigt, „sich auf 890 Quadratmeter Verkaufsfläche zu erweitern. Dazu liegt aktuell ein Bauantrag vor“.

Penny betreibt in Wismar noch einen zweiten Markt am Wiesengrund (Bereich Poeler Straße). Der Discounter hatte im März 2018 im Gebäude, in dem sich früher Aldi befand, neu eröffnet und dafür die Filiale an der Poeler Straße (hinter der Tankstelle) aufgegeben.

Umfeld wird weiter aufgewertet

Mit dem neuen Penny wird das Umfeld am Friedenshof aufgewertet. Weitere Veränderungen stehen an. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft hat die alte Mensa erworben und will dorthin ihren Unternehmenssitz verlagern. Einige Räumlichkeiten werden außerdem vermietet.

In großem Stil saniert wird gegenwärtig die Mehrzweckhalle. Die äußere Hülle bleibt, im Inneren wird vieles auf Vordermann gebracht. Vor einigen Jahren wurde bereits das frühere Lehrlingswohnheim der Werft für Wohnungen saniert.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Offen ist noch die Nutzung der Fläche, auf der sich früher das Helene-Weigel-Gymnasium (jetzt Freifläche) und die alte Brecht-Schule befanden. Auf dem Grundstück der Brecht-Schule stehen Schulcontainer, in denen bis voraussichtlich Sommer 2022 die Schüler der Goethe-Schule unterrichtet werden. Danach will der Landkreis die Container übergangsweise für das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium nutzen, weil das GHG komplett saniert wird. Die alte Brecht-Sporthalle soll abgerissen werden. Wismar will dafür eine neue Sporthalle mit bis zu 200 Zuschauern bauen.

Von Heiko Hoffmann