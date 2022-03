Wismar

Optisch ist der Eingang des Wismarer Tierparks, der in der Vergangenheit nur in den Sommerferien geöffnet war, nicht mehr wiederzuerkennen. Ab dem 2. Mai ist der neue Zugang offiziell geöffnet. Zu erreichen ist er über den Bürgerpark. Der alte Haupteingang am Köppernitztal wird ab Mai für den Besucherverkehr geschlossen und ausschließlich für Anlieferungen genutzt.

Der neue Eingang des Wismarer Tierparks soll ab 2. Mai genutzt werden. Quelle: Jana Franke

Das Kassenhäuschen und die neue Toilettenanlage sind bereits fertig. Zudem gibt es ein Häuschen für Bollerwagen. Der Bereich rundherum ist komplett neu gepflastert und verschönert worden. Der Tierpark investierte insgesamt etwa 350 000 Euro.

Hintergrund ist, dass der neue Eingang laut Tierparkverein als Betreiber des 17 Hektar großen Geländes für Menschen mit Handicap und Eltern mit Kinderwagen besser geeignet ist, da die alte Zuwegung hinter der Reithalle zu steil ist.

Von Jana Franke