Sie sind jung, sie sind kreativ und sie haben sich mit viel Mut und guten Ideen auf den Weg in die Selbständigkeit gewagt. Am Mittwoch zeichnete die Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft (WWG) und der neue, noch nicht eröffnete Innovation-Port drei Gründungsideen und die Menschen dahinter aus.

Um für die Ehrung infrage zu kommen, mussten sich die Gründer im Dezember in einem Pitch vorstellen. „Ein Pitch ist die Visitenkarte des Unternehmens“, erklärt Cora Dechow vom Innovation-Port den Begriff aus dem Marketing. Es geht darum, das Gegenüber in kürzester Zeit von der Unternehmensidee zu überzeugen. Der Perfect-Pitch-Wettbewerb als erste gemeinsame Aktion von WWG und Innovation-Port fand mit sechs Gründern digital statt. „Die Entscheidung war knapp“, betont Matthias Wißotzki vom Innovation-Port.

Ganz viel Liebe zum Land in Tüten

Am Ende hat sich die Gründungsidee „MVLiebe“ von Vanessa Kersting und ihrem Team durchgesetzt. Die 27-jährige Hochschulabsolventin gewann den mit 1500 Euro dotierten ersten Platz. „Eine Tüte voller Liebe“, beschreibt sie ihre Idee. Am Samstag geht ihre Webseite (https://mvliebe.de/) online, „ein Online-Hofladen, der bis an die Haustür oder in die Küche liefert.“ Hofläden und regionale Produzenten gibt es viele. MVLiebe ist die Plattform, auf der die Kunden in Zukunft regional den Wocheneinkauf erledigen können.

Die „ganze Vielfalt aus unserer Region“ will sie so zusammenbringen. Anstatt dass der Kunde die kleinen Hofläden abklappern muss, kann er sich in Zukunft auf der Webseite die Produkte zusammensuchen. Vanessa Kersting sammelt alles ein und bringt die Waren bis zur Haustür. „Sonst gibt es viele Stufen zwischen Produzenten und Konsumenten, so dass die Herkunft einer Ware meist nicht mehr nachvollziehbar ist.“ Das will sie ändern und so mehr Wertschätzung schaffen. Ihre Produzenten stellt sie mit Foto und Text auf der Webseite vor und schafft so Verbindungen zwischen den Menschen auf beiden Seiten des Tellers.

Produkte frisch aus der Region

Im März und April wird das Unternehmen noch vorsichtig mit einem Testlauf starten. Die Kunden bekommen thematische „Überraschungstüten“ mit den regionalen Produkten. Später werden sie genau anklicken können, was sie wollen. 57 Produzenten aus der Region hat sie kontaktiert, die ersten machen mit. Das Unternehmen muss und soll wie die Webseite langsam wachsen.

Mit der Idee werden die großen und weiten Wege des Einzelhandels über Groß- und Supermarkt umgangen, Verpackungsmüll und lange Wege werden eingespart, der „ökologische Fußabdruck“ verbessert und die Produzenten vor der eigenen Haustür mit ihren Familien und Angestellten gestärkt. „Wir stehen in den Startlöchern“, freut sich die Gründerin auf die kommenden Wochen. Das Preisgeld, 1500 Euro, hilft, einen Kühltransporter zu finanzieren.

Hilfe für den Amateurfußball

Alexander Papzoglou, Karl Kober, Mirko Dahms und Daniel Drzewiecki haben zusammen das Unternehmen „Matchfield Tactics“, kurz „Matics“, gegründet (https://mymatics.de/). Sie optimieren Trainingsabläufe und Leistungsdaten dank Technik und entsprechend kluger Datenanalyse dahinter. Nichts neues im Bereich Sport und Fußball, aber sonst nur für Profis finanzierbar. Ihr zweiter Platz ist mit 1000 Euro dotiert. Das Geld geht zum Teil an die Menschen, die die Gründer unterstützt haben. Beispielsweise an den Fotografen, der auf sein Honorar verzichtet hatte.

„Im Bereich Amateurfußball wird die Technik noch sehr wenig genutzt, aus finanziellen Gründen oder weil die Trainer älter sind und sich scheuen“, erzählt Alexander Papzoglou. Da will das Unternehmen ansetzen und hat schon erste bekannte regionale Vereine überzeugen können. Die vier jungen Absolventen kommen aus MV, Berlin, Lübeck und Lüneburg. In Wismar haben sie zum Teil studiert und sind dank der guten Betreuung von Hartmut Domröse und Mark Schröder vom Bereich „Idee und Gründung“ der Hochschule geblieben.

Gute Idee: Guter Kaffee!

Vor Übergabe des mit 500 Euro dotierten dritten Preises erzählt Professor Wißotzki als Fachmann unter anderem für digitales Innovationsmanagement an der Wismarer Hochschule vom Silicon Valley als starken US-amerikanischen Standort für digitale Innovation. Dort werden potenzielle Investoren mit ausgezeichnetem Kaffee angelockt, mit einem guten Pitch in Länge der Kaffeepause werden die Grundlagen für eine Zusammenarbeit gelegt. „Und so ein Start-up mit gutem Kaffee haben wir auch in Wismar“, betont er.

Wismarer Innovation-Port Der Innovation-Port am Wismarer Hafen wird Anfang April offiziell eröffnet. Das ehemalige Werk­statt- und Sozialgebäude des Kruse-Speichers im Wismarer Hafen wird damit zum Hafen für innovative Ideen und für Fragestellungen rund um die digitale Transformation. Er ist eines der sechs digitalen Innovationszentren in Mecklenburg-Vorpommern und entsteht unter der Dachmarke „Digitales MV“. Digitale und innovative Gründungsinteressierte können sich dort ganz praktisch vernetzen und beispielsweise Büroflächen oder Konferenzräume als Coworking-Plätze ressourcenschonend mieten. Der Innovation-Port Wismar ist eine Einrichtung der Hochschule Wismar und wird von der Forschungs-GmbH Wismar betrieben. Förderungen kommen vom Europäischen Sozialfonds, dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung sowie dem Ministerium für Wirtschaft, Gesundheit und Soziales in Mecklenburg-Vorpommern.

Victoria Lommatzsch hat sich als Rösterin selbstständig gemacht. Der Artikel in der OSTSEE-ZEITUNG vor 14 Tagen habe sich sofort bemerkbar gemacht. „Man spürt, dass die Leute, die ein Zeitungs-Abo haben, auch eher guten Kaffee zu schätzen wissen“, dankt sie. Im Frühjahr, so Corona will, soll der Shop am Rande der Altstadt eröffnen, bis dahin gibt es den Kaffee auf www.fika-collectmoments.de zu kaufen, dazu im Innovation-Port für Gründer und Investoren.

