Wismar

Mit seinen Bildern erregt Ulrich Jahr immer wieder Aufmerksamkeit. Er fotografiert sein Wismar von oben, beim Überflug mit der Cessna 152. So entstehen spektakuläre Aufnahmen, die dank der Hilfe von Urs Heinrich vom Unternehmen Quantum Media regelmäßig zu besonderen Wismarkalendern zusammengefasst werden.

Druckfrisch

Der Luftbildkalender 2022 ist druckfrisch im Handel. Schon das Titelbild lässt staunen: Die Wismarer Altstadt mit St. Marien, Rathaus, St. Nikolai und dem Hafen wie mit einer zarten Puderzuckerschicht überzogen als starken Kontrast zu den in der Sonne rot leuchtenden Dächern. Auch das Wohngebiet am Ostseeblick hat er so zauberhaft verschneit abgelichtet. „Bei den Schneebildern muss man schnell sein“, erzählt der erfahrene Pilot und Luftbildfotograf. Die roten Dächer – sprich Sonne – sind wichtig, damit das Bild von oben nicht nur weiß aussieht.

„Dabei braucht man viel Glück“, erzählt er. 2020 hatte er das, es lag Schnee. „Und dann muss man gleich in die Luft gehen und fotografieren.“ Der Kalender zeigt weit mehr als nur die typischen Altstadtmotive. Ulrich Jahr macht mit seinen Fotos die Veränderungen in der Stadt sichtbar. Wie die Wohngebiete Zum Festplatz und in Wendorf hinter der Median-Klinik mit den Einfamilienhäusern gewachsen sind, wo noch Lücken sind und wo gebaut wird.

Grünes Wismar

Er zeigt die vier Wismarer Hafenbecken von oben, die Häuser in Wismar-Süd, den Blick auf den Kagenmarkt, die Wendorfer Wohnblöcke mit viel Wiese und vielen Bäumen dazwischen oder Wonnemar, Müther-Bau und Sportplatz von oben. Die frisch sanierte Fritz-Reuter-Schule mit ihrem Anbau, die Hochbrücke und das frisch sanierte Polizeigebäude und all das Grün in und um Wismar. Auch in der Ostsee-Zeitung sind seine Fotos regelmäßig zu sehen. Als Zeitungsleser weiß er, wo gerade was gebaut wird und was er mal wieder von oben fotografieren müsste.

Ulrich Jahr fliegt selbst. 1995 hat sich der Bauingenieur den Kindheitstraum erfüllt und in Müggenburg bei Flugplatzchef Wilfried Mielke das Fliegen erlernt. Ein Jahr später hat er mit der Fotografie aus der Vogelperspektive angefangen. Erst „nur“, um seinen Bauherrn etwas Besonderes bieten zu können: ihre Baustelle oder ihr fertiges Bauprojekt von oben. Inzwischen haben dank der Kalender und der Bilder, die er über Urs Heinrich in der Dankwartstraße verkauft, alle Wismarer und Wismarfans etwas von diesen besonderen Aufnahmen.

Zehntausende Aufnahmen in Bildarchiv

Das Ergebnis der beiden Hobbys Fotografie und Fliegerei ist ein Bildarchiv über diese 25 Jahre mit Zehntausenden Aufnahmen, erst analog, dann natürlich digital. Wenn er fotografiert, fliegt er allerdings nicht selbst. Das wäre zu gefährlich. „Dann werden die letzten Bilder so groß“, lacht er.

Und das schönste Wetter für gute Fotos von oben ist, wenn man eine gute Fernsicht hat. „Wenn man am Horizont alles gestochen scharf sehen kann“, erklärt er. Es gibt übrigens auch einen Luftbildpanoramakalender im großen DIN-A2-Format mit Bildern aus Wismar und der Umgebung. Die Kalender gibt es in den Buchhandlungen und bei Quantum Media in der Dankwartstraße.

Von Nicole Hollatz