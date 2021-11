Wismar

Pool. Quarterpipe. Curb. Flatrail. Laura und Fynn-Luca wissen bestens Bescheid, wie die Elemente im neuen Skatepark am Kagenmarkt in Wismar genannt werden. Vielleicht mal zur Erklärung: Die sogenannten Pools – im Skate-Jargon auch Bowls genannt – sind in den Boden eingelassene Becken, bei denen die Seitenwände befahren werden können. Quarterpipes sind Konstruktionen, die wie kleine Schanzen aussehen. Curbs sind längliche Blöcke mit Kanten, auf denen man sliden, also mit der Unterkante des Scooters oder des Skateboards rutschen kann. Dasselbe ist auf Flatrails – waagerechte Metallstangen – möglich. Ja, ohne Englischbegriffe geht es nicht beim Thema Skaten. Laura und Fynn-Luca kennen sie. Und nicht nur das. Sie haben die Stuntmöglichkeiten zum Teil auch schon ausprobiert, ohne sich auf die Nase zu packen.

Fünf Monate Bauzeit

Fünf Monate ist an dem neuen Skatepark in Wismar gebaut worden. Nun ist er für jedermann zugänglich. Ob mit dem Skateboard, mit Inlinern, Scootern, Laufrädern oder BMX-Rädern – auf die Freizeitsportler warten viele neue Einzelelemente innerhalb der Asphaltfläche. „Ich fahre entweder mit dem Scooter von meinem Bruder oder mit meinen Inlinern“, erzählt Laura. Die Sechstklässlerin der Brechtschule kann aber Weihnachten gar nicht erwarten. Dann ist ihr BMX-Rad fertig, an dem gerade noch geschraubt wird. Und dann saust sie auch mit diesem Gefährt die Elemente rauf und runter – so wie Fynn-Luca.

„Die neuen Elemente sind cool“, schätzt er ein. Nur farblich hätte er sich etwas anderes gewünscht. „Die alte Anlage war blau, jetzt ist sie grau. Vorher fand ich es irgendwie besser“, meint er. Die alte Anlage stammt aus dem Jahr 2008. Sie wurde den Ansprüchen der skatenden Jugend nicht (mehr) gerecht. Außerdem ärgert sich der Zehnjährige so kurze Zeit nach der offiziellen Eröffnung über die Hinterlassenschaften von einigen Jugendlichen. „Dort liegt Müll rum“, berichtet er. Und das, obwohl neben neuen Bänken und Fahrradständern auch Papierkörbe aufgestellt worden sind.

Angebote für jede Altersgruppe

Der neue Skatepark ist so konzipiert, dass jedes Element einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad hat, sodass für jede Altersgruppe Angebote geschaffen wurden. Selbst mit dem Laufrad könnten einige befahren werden. Bei der Entwicklung waren das Kinder- und Jugendparlament, der Verein „East Sea Skatebording“ und Nutzer der Anlage beteiligt. Finanziert wurde der 1500 Quadratmeter große Park mit Mitteln aus der Städtebauförderung. „Er wurde in Ortbeton modelliert. Diese Konstruktionsweise gewährleistet eine besonders hohe Qualität, Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand“, erklärt Wismars Stadtsprecher Marco Trunk. Alle neuen Elemente wurden barrierefrei an die bestehende Asphaltdecke angeschlossen. „Dadurch entsteht ein großzügiger, fließender und abwechslungsreicher Aktionsraum.“ Die Bestandsgeräte seien durch neue Betonelemente ergänzt worden.

Das Tolle an der neuen Anlage: eine spezialisierte Beleuchtungstechnik, die die Nutzung bis in die frühen Abendstunden ermöglicht. Die Gesamtkosten liegen bei rund 380 000 Euro. Fördermittel von insgesamt 330 000 Euro kommen zu gleichen Teilen aus drei Töpfen: vom Bund, vom Land und von der Stadt. Der Eigenanteil der Stadt, also die nicht förderfähigen Kosten liegen bei 50 000 Euro. Somit hat die Stadt insgesamt 160 000 Euro – Fördermittel von 110 000 Euro plus Eigenanteil – investiert.

„Ich bin fast jeden Tag hier“, sagt Laura. Da macht ihr auch der eine oder andere Regenschauer nichts aus. Das Wetter ist derzeit eher ungünstig für einen Aufenthalt im Skatepark. Nichtsdestotrotz ist am Wochenende immer viel los hier, wissen Laura und Fynn-Luca. „Es ist ja auch cool hier“, sind sich beide einig.

Von Jana Franke