Kostenlos bis 07:48 Uhr Briefe und Pizza kommen nicht an: Neue Straße in Wismar sorgt für Chaos am Lembkenhof

Ein neuer Straßenname in Wismar sorgt für Verwirrung bei Zustellern und Lieferdiensten. Oft kommen die Lieferungen nicht an der richtigen Adresse an – zur Verzweiflung der Anwohner.