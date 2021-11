Wismar

Am Dienstag meldet das Gesundheitsamt in Nordwestmecklenburg einen neuen Tageshöchststand von 70 Neuinfektionen mit Covid-19. Die Hospitalisierungsinzidenz für den Landkreis steigt auf 4,4, die Auslastung der Intensivstation sinkt leicht auf 4,6 Prozent. Die Infektionsinzidenz steigt um 8,9 auf 116,5.

In der risikogewichteten Stufenkarte der Corona-Ampel steht Nordwestmecklenburg weiterhin auf Stufe gelb. Orange hingegen zeigt sie für die Stadt Rostock und die Landkreise Rostock, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald. Der Rest von MV befindet sich im gelben Bereich.

In der vergangenen Woche gab es in den Amtsbereichen 174 neue Fälle: 29 im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, sechs im Amt Gadebusch, jeweils sieben im Amt Grevesmühlen-Land und im Amt Rehna, sechs im Amt Klützer Winkel, jeweils zwölf im Amt Lützow-Lübstorf und im Amt Neuburg, zehn im Amt Neukloster-Warin, 19 im Schönberger Land, einen in der Gemeinde Ostseebad Insel Poel, 57 in der Hansestadt Wismar und acht in Grevesmühlen.

