Wismar

Das historische Schwedenfest in der Hansestadt Wismar hat einen neuen Veranstalter. In diesem Sommer und in den beiden nächsten Jahren soll es die Firma MSI Michael Sonnenberg Industrievermarktung e. K. ausrichten. Das Dienstleistungsunternehmen hat seinen Sitz in Neumünster und führt seit mehr als 15 Jahren Veranstaltungen durch.

„Obwohl wir noch nicht sicher sagen können, ob das Schwedenfest wie gewohnt stattfinden kann, wird es in diesem Jahr eines geben.“ Thomas Beyer, Bürgermeister Quelle: Anne Karsten

Anzeige

Obwohl aus heutiger Sicht noch nicht absehbar ist, wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht, hat die Stadt die Planung des 22. Schwedenfestes in Auftrag gegeben. Es soll vom 19. bis zum 22. August stattfinden. „Eine solche Veranstaltung benötigt einen längeren Vorlauf“, begründet der Bürgermeister. „Obwohl wir noch nicht sicher sagen können, ob das Schwedenfest wie gewohnt stattfinden kann, wird es in diesem Jahr eines geben“, versichert Thomas Beyer. Denn es werde zweigleisig geplant: eine Variante, die den Bedingungen der Pandemie Rechnung trägt, und eine Variante als großes Volksfest.

Neuer Veranstalter freut sich auf Herausforderung

Michael Sonnenberg gibt sich am OZ-Telefon zuversichtlich, dass seine Firma ein großes Volksfest ausrichten wird. „Wir freuen uns, dass wir den Zuschlag erhalten haben und auf die Herausforderung“, erklärt der Geschäftsführer. „Wir werden die lange Tradition des Schwedenfestes berücksichtigen. Aber die Besucher können sich auf ein paar spannende Neuerungen freuen.“ Die Hansestadt erinnert mit diesem viertägigen Fest an ihre Zugehörigkeit zum Königreich Schweden. Im Dreißigjährigen Krieg wurde sie 1632 von schwedischen Truppen besetzt und 1648 im westfälischen Frieden Schweden als einem der Sieger zugesprochen.

Fest auf Markt und am Hafen wird verbunden

Eine herausragende Änderung beim Schwedenfest ist laut Veranstalter die Zusammenführung des Festes auf dem Marktplatz mit dem am Alten Hafen, wo es wieder ein Jahrmarkttreiben und die Waterkant-Bühne geben wird. „Das ist ein Wunsch der Stadt, den wollen wir realisieren“, sagt Sonnenberg. „Dazu werden wir die Breite Straße mit einbinden und auf dem Ziegenmarkt eine Traditionsbühne erstellen.“ Die auftretenden Akteure und die Verkaufsstände ringsum sollen der Zeit des Dreißigjährigen Krieges angepasst sein. In der Breiten Straße will der Veranstalter die Parkbuchten nutzen und einen Antikmarkt organisieren.

Lesen Sie auch: Interview mit Bürgermeister Beyer: So trifft Wismar die Corona-Krise

„Grüne Schwedische Brigade“ für Vorführungen engagiert

Zur Tradition des Schwedenfestes gehören die historischen Darstellungen des Lebens der schwedischen Besatzer in Wismar. Dafür ist es MSI gelungen, die „Grüne Schwedische Brigade“ zu engagieren. Das ist eine Vereinigung von Darstellungsgruppen protestantischer und schwedischer Truppen des Dreißigjährigen Krieges. Es gibt sie in Deutschland und europaweit. Etwa 200 Akteure will der Veranstalter nach Wismar holen. „Wir werden für sie ein separates, begehbares Lager am Hafen schaffen. Dort leben sie ihr Lagerleben und kommen zu Vorführungen in die Stadt“, erläutert Sonnenberg. „Das heißt, auf dem Markt gibt es ein Showlager. Hier zeigen die Akteure, wie früher gelebt, gekocht und gekämpft wurde. Und es wird auch den typischen Drill, Gefechtsszenen und Showeinlagen geben.“

Statt einem großen Star mehrere Musik-Acts

Außerdem wird auf dem Markt eine große Bühne stehen. Nicht so groß wie die NDR-Bühne zur Sommertour. Die hat der Norddeutsche Rundfunk bekanntermaßen aus Kostengründen eingestellt. Welche Musik-Acts nun in Wismar auftreten werden, das will der Veranstalter noch nicht verraten. Michael Sonnenberg versichert jedoch: „Die Wismarer und Urlauber können sich auf ein tolles Programm mit tollen Acts freuen. Wir werden alles daran setzen, dass alle Spaß haben und das Fest genießen können.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weil Musik eine Geschmacksfrage sei, versuche seine Firma, etwas für das breite Publikum zu machen, „damit die Leute länger auf den Plätzen verweilen“, erklärt Sonnenberg.

Regionale Händler, Schausteller und Künstler gewinnen

Sein Unternehmen arbeitet mit vielen Schaustellern und Kleinstveranstaltern zusammen, berichtet Sonnenberg. Fürs Schwedenfest wolle er mehr regionale Händler und Schausteller gewinnen. Ab sofort können sie sich, aber ebenso Gastronomen, Künstlerinnen und Künstler für die Teilnahme am diesjährigen Schwedenfest bewerben. Sie erreichen den Veranstalter über die E-Mail-Adresse: kontakt@msi-online.eu

Veranstaltungs-Profi Die Firma MSI ist nach eigenen Angaben seit über 15 Jahren als professionelle Veranstaltungsagentur auf vielen Groß- und Kleinfesten etabliert. Sie plant bunte und vielfältige Programme für Auftraggeber, führt Veranstaltungen aber auch selber durch und kooperiert mit vielen Partnern und Partnerfirmen. Beispiele sind das traditionelle Seebrückenfest am Schönberger Strand mit Höhenfeuerwerk, der Stoppelmarkt in Barmstedt oder die Holstenköste Neumünster, das zweitgrößte Stadtfest in Schleswig-Holstein.

Wie das Schwedenfest unter Corona-Bedingungen stattfinden kann, dazu gibt es noch keine Planung. „Wir gehen davon aus, dass wir schon im April oder Mai wissen, wie wir das Fest gestalten können“, sagt Michael Sonnenberg. „Wir sind optimistisch, dass das mit dem Impfstoff funktioniert und deshalb ein großes Fest möglich sein wird.“

Von Haike Werfel