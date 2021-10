Wismar

Es ist das größte Projekt der städtischen Wohnungsbaugesellschaft bisher: das neue, viergeschossige Haus in der Wismarer Altstadt. Der Rohbau steht. Die Fenster sind eingebaut und provisorische Türen. „Die Hülle ist geschlossen“, verkündet Projektleiter Maik Borgwardt. Zusammen mit Wobau-Chef Klaus-Dieter Thauer schaut er sich auf der Baustelle in der Turmstraße um. Dort entstehen 29 Wohnungen verteilt auf drei Aufgänge. Die Nachfrage ist groß, vermutlich wegen der Lage – es sind nur wenige Meter bis zum Marktplatz, den Restaurants und Geschäften.

Sehr große Nachfrage

Projektleiter Maik Borgwardt (l.) und Wobau-Chef Klaus-Dieter Thauer im Baucontainer vor den Plänen Quelle: Kerstin Schröder

„Bei uns haben sich schon mehr Interessenten gemeldet, als wir Wohnungen anbieten können“, berichtet Klaus-Dieter Thauer. Doch so günstig wie an anderen Wobau-Standorten seien die Mieten nicht. „Ich hoffe, dass wir unter 10 Euro pro Quadratmeter bleiben können“, ergänzt der Geschäftsführer mit Blick auf die Baukosten. Die seien extrem gestiegen und würden am Ende zwischen acht und neun Millionen Euro betragen. Zum Beispiel seien die Preise für Kupfer, das für Leitungen benötigt wird, explodiert. Zudem gäbe es Materialengpässe bei Holz und Aluminium.

Das Problem, Baufirmen zu finden, hatte auch die Wobau. Es würden bei Weitem längst nicht mehr so viele Gebote abgegeben wie noch vor einigen Jahren. Aber: „Alle Gewerke sind gebunden.“ Bezugsfertig soll das Haus 2022 sein. „Nächstes Jahr um diese Zeit sollen schon Mieter darin wohnen“, ist Klaus-Dieter Thauer zuversichtlich.

Altes Haus abgerissen

Vor dem Baubeginn haben sich 2020 Mitarbeiter der Denkmalbehörde auf dem Gelände umgesehen. Quelle: Kerstin Schröder

An der gleiche Stelle hatte die Wohnungsbaugesellschaft der Hansestadt Wismar schon früher ein Mietshaus. Doch das sei sehr alt und heruntergekommen gewesen, berichtet der Geschäftsführer. Statt es zu sanieren, habe man sich für einen modernen Neubau entschieden. Die Bauarbeiten sind 2020 gestartet, vorher haben sich Mitarbeiter der Denkmalbehörde auf dem Gelände umgeschaut.

Jedes Geschoss bekommt zwei bis drei Wohnungen mit Größen von 60 bis 110 Quadratmetern. „Eines der drei Häuser ist komplett barrierefrei, deshalb gibt es auch einen Aufzug – und nicht nur für die Bewohner.

Der Clou ist: Auch deren Autos werden künftig mit einem Lift unterwegs sein – in die Tiefgarage. Dort entstehen 18 Stellplätze. „Wir haben uns für den Lift statt einer Einfahrt entschieden, um so viele Parkflächen wie möglich zu schaffen“, erklärt Maik Borgwardt. Wie Klaus-Dieter Thauer ergänzt, hätte es schon Anfragen von Wismarern gegeben, die sich nur in der Tiefgarage einmieten wollen. „Doch Vorrang haben natürlich unsere Mieter“, betont er.

174 Pfähle im Boden Für den Neubau ist ein altes Haus im Jahr 2019 abgerissen worden. Es war Ende der 1940er, Anfang der 1950er erbaut worden. Im Nachfolgergebäude sind unter anderem rund 3000 Kubikmeter Erde (etwa 200 Lkw) und 1400 Kubikmeter Beton verbaut. Das Schwierige war der Untergrund: Der Boden ist sehr lehmig und nicht besonders tragfähig. Das kommt in Wismar öfter vor. Die Lösung sind lange Pfähle, die in die Erde gerammt werden und für Stabilität sorgen. Auch für den Erweiterungsbau der Fritz-Reuter-Schule musste der Untergrund mit langen Pfählen stabilisiert werden. An der Turmstraße sind 174 Pfähle in die Erde gekommen. Sie sind neun bis zwölf Meter lang und haben Durchmesser von 40 bis 60 Zentimeter.

Insgesamt gibt es fünf barrierefreie Wohnungen. Gleich im ersten Haus an der Ecke zur Bergstraße. Für diese Unterkünfte sei die Nachfrage derzeit am höchsten. Nimmt man den derzeitigen Höchstwert von 10 Euro als Basis für den künftigen Mietpreis werden die Wohnungen zwischen 600 und 1100 Euro im Monat kosten.

Spielplatz auf Hinterhof

Ein Großteil der Wohnungen erhält Balkone (auf der hinteren Seite) oder Loggien im vorderen sichtbaren Bereich an der Turmstraße. Letztere befinden sich innerhalb der Räume. „Das ist ein guter Kompromiss mit dem Denkmalamt gewesen – Wismar ist Welterbestadt, deshalb müssen einige Vorgaben eingehalten werden“, berichtet Klaus-Dieter Thauer. Balkone werden allgemein immer mehr gewünscht.

Die Hülle steht. Quelle: Kerstin Schröder

Im Erdgeschoss gibt es Zugang zu einer Terrasse. Im Hinterhof soll ein gemeinsamer Treffpunkt entstehen – mit Spielplatz und Sitzbänken. Dafür befindet sich ein Parkplatz, an dessen Ende noch zwei Ladesäulen für Elektro-Autos erreichtet werden. Damit die Müllcontainer und Fahrräder nicht draußen stehen müssen, gibt es zwei große Räume im Erdgeschoss. Außerdem gibt es noch eine überdachte Abstellmöglichkeit im Innenhof. „Weil auch die Nutzung von Lastenfahrrädern immer weiter steigt“, sagt Maik Borgwardt.

Die Nachfrage ist groß, und entschieden, wer die Wohnungen bekommt, wurde noch nicht. Auf der Internetseite der Wobau kann weiterhin ein Bewerbungsbogen ausgefüllt und das Interesse an den Wohnungen bekundet werden.

Von Kerstin Schröder