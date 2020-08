Wismar

„An den vier Bildern hatte ich zu knabbern“, erzählt Astrid Gavini und zeigt auf die neusten Werke in ihrem Atelier. Was für eine Zeitreise in Wismars Vergangenheit! Die Kunstmalerin und Autorin hat längst ihre Fans in der Stadt.

Aufgewachsen unüberhörbar in Rheinhessen, hat sie einige Jahre in Italien gelebt. Der Liebe wegen kam sie vor gut zehn Jahren erstmals nach Wismar und verliebte sich in die Stadt. Und zwar so sehr, dass die Stadt und ihre Geschichte Inspiration, Dreh- und Angelpunkt ihrer Arbeit wurde. Inzwischen lebt sie dauerhaft in der Hansestadt. „Ich habe ein gutes Bauchgefühl in Wismar, ich fühle mich hier gut aufgehoben“, dankt sie.

Verliebt in Wismar

Und diese Liebe und Wismar-Liebe ist an den Wänden und auf den Regalen im Atelier sichtbar. Astrid Gavini hat sich der Wismarer Geschichte verschrieben, besonders der Schwedenzeit. Mit Stadtarchivar Dr. Nils Jörn für die historische Korrektheit, entführt sie in ihren Büchern und Bildern die Menschen in die Zeit, als Wismar noch eine riesige und immer wieder belagerte Festung war.

„Ich erzähle die Schicksale zu den Geschichtszahlen“, beschreibt sie. Tragik, Lachen, Weinen, Leben – ihr Protagonist Liam Malvin Lindkvist schreibt als schwedischer Offizier zum Beispiel ein Kriegstagebuch und verliebt sich in Wismar.

Historisch sind die Handlungsstränge in den Büchern so korrekt wie möglich, auch wenn es Liam und seine Elisabeth so nie gegeben hat. Sie hießen anders, wahrscheinlich. Die Gebäude, Geschichte(n) und eben auch die Menschen werden in den Bildern und Romanen lebendig. Gerade in den Soldatenbildern, die berühren.

Erfahrene Illustratorin

Astrid Gavini hat schon vor ihrer Wismar-Zeit als Illustratorin Bücher mitgestaltet. Nun sind es die eigenen Romane, für die die teils großformatigen Werke aus Wismars Vergangenheit entstehen. So wie die vier neuesten Werke.

Das auf der Straße spielende Kind vor der Kapelle Maria zu Weiden neben St. Marien und der Alten Schule, Kinder vor der Alten Schule. Der Alte Schwede, wie er um 1860 aussah. Liam und Elisabeth, wie sie im Hof des Tribunals, des Fürstenhofes, flanieren.

„Die Anregung kam aus der derzeitigen Ausstellung zum Gotischen Viertel im Stadtarchiv“, dankt Astrid Gavini. Dort werden die Bilder auch zeitnah als Teil einer Ausstellung zu sehen sein.

Kunsthandwerk aus Ton

Noch hängen und stehen sie im Atelier in der Sargmacherstraße. Astrid Gavini hatte das Glück, die leerstehende Wohnung neben der eigenen anmieten zu können, als Atelier und Raum für mehr. Astrid Gavini möchte dort Lesungen im kleinen Kreis anbieten, dazu natürlich Gästen ihre Kunst zeigen.

Das „Mehr“ machte „Thor“ Thorsten Neumann möglich. Er hilft ihr, die eigene Kunst ins Dreidimensionale zu übertragen. Zusammen entstehen zum Beispiel Tassen aus Ton mit dem Abbild vieler Wismarer Wahrzeichen. Nicht aufgedruckt, sondern geritzt, „geschnitzt“ und gemalt – absolute Unikate und Handarbeit.

Offenes Atelier

Im Atelier steht nun auch der Brennofen für die Arbeiten aus Ton. Mit dem technischen Wissen von Thorsten Neumann und eben dem gestalterischen Talent von Astrid Gavini entstehen aus Ton Werke wie die Wasserkunst (beleuchtet!), Trinkhörner und Anhänger mit Wikingerrunen und mehr, je nach Kundenwunsch. „Thor“ Thorsten Neumann ist Wikingerfan. Das „A“ und „T“ aus den Vornamen ist inzwischen eingetragenes Markenzeichen als „ Asgard Ton“.

Das Atelier mit der Möglichkeit, dort Interessenten zu empfangen und vielleicht auch das eine oder andere Kunstwerk oder Buch zu verkaufen, ist ein Glücksgriff für Astrid Gavini. Eigentlich wollte sie in diesem Jahr auf manch einem Kunsthandwerkermarkt oder eben zum Wismarer Schwedenfest die Werke anbieten, „Corona“ kam dazwischen.

Besucher nach Anmeldung

Ab heute öffnet sie die Galerie in der Sargmacherstraße 9 nach Absprache und telefonischer Voranmeldung (03841/24 54 312). Für Fans der Wismarer Schwedenzeit und solche, die es werden wollen, gibt es dort auch die Romane von Astrid Gavini.

Dazu fährt sie regelmäßig als ungewöhnliche Gästeführerin im Stadtrundfahrtenbus „ Otto“ mit und erzählt den Menschen, wie es sich im Wismar des 18. Jahrhunderts lebte, wie die Garnisonssoldaten und die Wismarer miteinander auskamen und welche Gebäude zur Geschichte gehören. Buchungen und Termine direkt bei „ Hanse City Tours“ unter Telefon 03841/ 228 64 64.

