Wismar

Ein neues Corona-Schnelltestzentrum öffnet am Montag auf dem Parkplatz Weidendamm/Lübsche Straße. Damit erweitert die Gesundheitsdienst C und P Schleswig-Holstein GmbH (GDSH) mit Sitz auf Sylt ihre Kapazitäten in Wismar. Das Testzentrum hat täglich von 7 bis 18 Uhr geöffnet.

Die GDSH schafft diesen neuen Standort, um der Wismarer Bevölkerung eine bessere Erreichbarkeit zu ermöglichen und die Wartezeiten zu verkürzen. „Mit diesem Standort, der abseits des Touristen-Hotspots liegt, möchten wir es insbesondere Einheimischen einfacher gestalten, ihre Testungen vorzunehmen“, erklärt GDSH-Geschäftsführer Tobias Lagmöller. Er bedankt sich beim städtischen Eigenbetrieb EVB dafür, dass er den Parkplatz zur Verfügung stellt.

Längere Öffnungszeiten im Testcenter im Alten Hafen

Seitdem die Antigen-Schnelltestungen wieder kostenlos angeboten werden und die Regierung die Maßnahmen im Kampf gegen Corona mit der 3G- und der 2G-Plus-Regel verschärft hat, ist die Nachfrage deutlich gestiegen. Um dieser nachzukommen, verlängert die GDSH auch die Öffnungszeiten ihres Testcenters im Alten Hafen neben der Vorverkaufsstelle der Adler-Schiffe. Es hat ab Montag täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Schnelle Registrierung und Testung ohne Termin

Für einen Test benötigt man keinen Termin. Um die Wartezeiten vor Ort zu verkürzen, wird um vorherige Registrierung gebeten. Sie ist nur einmalig notwendig und der erzeugte QR-Code behält auch für Folgetermine an allen Standorten seine Gültigkeit.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„In allen Testzentren kommen Antigen-Schnelltests zum Einsatz. Die Schnelltests der GDSH finden im vorderen Nasenbereich Anwendung und sind dadurch schmerzfrei und schnell erledigt“, informiert Lagmöller. Ein Ergebnis liegt innerhalb von 15 bis 30 Minuten vor und wird per SMS und/oder E-Mail mitgeteilt. Jeder kann kostenlos und unbegrenzt oft in der Woche einen Antigen-Schnelltest machen.

Weitere Infos zum neuen Testangebot in Wismar und zur Registrierung gibt es unter www.testcenter-wismar.de.

Von OZ