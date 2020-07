Wismar: Neues Einkaufszentrum für 35 Millionen Euro

Wismar

Lieber heute als morgen würde der Investor mit den Arbeiten an der Schweriner Straße beginnen. Daran ließ Janis Ernst von der HD Investitions- und Verwaltungsgesellschaft mbH aus Siegburg ( Nordrhein-Westfalen) bei einer Besichtigung des Areals keinen Zweifel.

Zwei Jahre Bauzeit

Etwa 35 Millionen Euro investiert das Unternehmen in das Einkaufszentrum, das auf der Fläche des früheren Gaswerks entsteht. Darin eingeschlossen sind die Kosten der Altlastensanierung. Ernst rechnet mit einer Bauzeit von 20 bis 24 Monaten.

Quelle: Heiko Hoffmann

Herzstück sind ein neuer Aldi- und ein neuer Edeka-Markt. Aldi wird dafür den Standort an der Bürgermeister-Haupt-Straße aufgeben. Gleiches trifft für die Edeka-Filiale am Hansehof in der Schweriner Straße zu. Dort wird sich dann die beengte Parkplatzsituation entspannen. Beide Märkte werden deutlich größer.

Weitere Investitionen in Millionenhöhe fließen in Wohnungen, einen öffentlichen Parkplatz und einen Wohnmobilplatz.

Der Investor, Vertreter der Peko GmbH aus dem Saarland als Projektentwickler, der Eiffage Infra-Hochbau GmbH aus Münster als Generalunternehmer, des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg sowie Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) und Bausenator Michael Berkhahn ( CDU) haben vor Ort Fragen zum aktuellen Stand der Planung beantwortet.

Wundertüte bei Altlasten

Die Altlastensanierung auf der Fläche für das Einkaufszentrum ist abgeschlossen. Der Bausenator spricht angesichts der Altlastenproblematik von einer „jahrelangen Wundertüte. Jetzt wird aus dem Grundstück das Optimum herausgeholt“, so Berkhahn, der den Mix der Nutzung hervorhebt.

Die Fläche zwischen Schweriner Straße, Dreweswäldchen und Bürgermeister-Haupt-Straße wird schon für die Bebauung vorbereitet. Quelle: Ulrich Jahr

Bürgerschaft muss noch zustimmen

Das Bauleitverfahren läuft aber noch. Die öffentliche Auslegung für Hinweise und Kritiken endet am 3. August. Jan Groth, Leiter der Stadtplanung im Bauamt, rechnet noch in diesem Jahr mit dem abschließenden Abwägungs- und Satzungsbeschluss durch die Bürgerschaft.

Nach Meinung von Thorsten Hochhard, Geschäftsführer des Bauunternehmens, sind „aus der behördlichen Beteiligung keine Widerstände oder größere Einschränkungen zu erwarten“, da schon im Vorfeld auf Einwände von Behörden reagiert worden sei.

„Wir würden gerne noch in diesem Jahr den Start des Hochbaus sehen. Das hängt aber vom Verlauf der Bearbeitung der Bauanträge ab“, so Hochhard.

Die Visualisierung zeigt, wie das Einkaufszentrum an der Schweriner Straße aussehen soll. Quelle: Peko

Weitere Mieter

Die HD Investitions- und Verwaltungsgesellschaft mbH hatte die Fläche, die den größten Teil des Areals ausmacht, von der Edis erworben. Neben Aldi und Edeka werden in das u-förmige Gebäude mit unterschiedlichen Höhen auch die französische Hotelkette B & B mit 85 Zimmern, eine Gastronomie, die Drogeriekette „ dm“, „Fressnapf“ für Tiernahrung und -zubehör und „Denn’s Biomarkt“ einziehen. Damit sind 80 Prozent vermietet, so Dennis Zimmer von der Peko GmbH.

Daran angrenzend will die Stadt einen öffentlichen Parkplatz mit 100 bis 120 Stellplätzen sowie einen Wohnmobilplatz mit 50 bis 70 Plätzen errichten. Ob ein Privater oder die Stadt selbst Letzteren betreibt, steht noch nicht fest. Mit dem Hundesportverein hat sich die Stadt auf einen Umzug an den Rohlstorfer Weg geeinigt.

Im Bereich des jetzigen Aldi-Marktes werden zudem fünf bis sechs Mehrfamilienhäuser von einem Investor errichtet. Ob diese zur Miete oder zum Verkauf angeboten werden, ist noch unklar.

Alles soll zeitnah fertig werden

Bausenator Michael Berkhahn spricht angesichts der vielseitigen Nutzung und der unterschiedlichen Eigentümer und Betreiber von einem bewusst „großen Aufschlag“ mit dem Bauleitverfahren. Die HD Investitions- und Verwaltungsgesellschaft mbH will als größter Investor ein möglichst paralleles Verfahren aller Beteiligten, damit die einzelnen Vorhaben zeitnah fertig werden. Das schließe das unter Denkmalschutz stehende Haus an der Schweriner Straße ein.

Das gesamte Areal wird von der Schweriner Straße und von der Bürgermeister-Haupt-Straße erschlossen. Zwei neue Kreuzungen entstehen.

Von Heiko Hoffmann