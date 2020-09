Wismar

Mit Baggern haben Mitarbeiter vom Abfallwirtschaftszentrum Wismar die verwahrloste Fläche entlang der Poeler Straße/Am Wiesengrund bereinigt. Im nächsten Jahr sollen dort Bauarbeiten beginnen.

Eigentümer der Fläche ist die Johannes Oetken Vermögensverwaltungs GmbH aus Oldenburg. Geschäftsführer Klaus Oetken sagte auf OZ-Anfrage, dass dort ein Drogeriemarkt entstehen soll. Der Bauantrag für den Eingeschosser sei gestellt worden. Er rechnet Anfang nächsten Jahres mit dem Baubeginn. Welche Drogerie dort einziehen wird, wollte Oetken zum jetzigen Zeitpunkt nicht preisgeben.

Anzeige

Schlecker-Filiale bis 2012

Das Oldenburger Unternehmen hatte vor Jahren das Einkaufsgebiet Am Wiesengrund gebaut. Lidl und Penny sind die großen Mieter. Mit Schlecker gab es bis zum Jahr 2012 Am Wiesengrund auch eine Drogerie. Im Zuge der deutschlandweiten Insolvenz musste auch die dortige Filiale schließen.

Weitere OZ+ Artikel

Neues am Schwanzenbusch

Klaus Oetken sagte im Gespräch mit der OZ, dass es weitere Veränderungen am Standort geben werde. Doch auch hier will er sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht in die Karten gucken lassen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Bei den Veränderungen hat das Unternehmen offenbar die Entwicklungen im Umfeld im Auge. Denn im benachbarten Wohngebiet am Schwanzenbusch werden neue Einfamilien- und Doppelhäuser sowie Stadtvillen gebaut. Das neue Wohngebiet umfasst 56 Grundstücke, davon 35 im ersten und 21 weitere im zweiten Bauabschnitt.

Eigentümer ist die Timowa Projektierungs- und Bauträgergesellschaft mbH. Auf zwei weiteren Teilbereichen entstehen fünf Stadtvillen mit insgesamt 35 Wohnungen in Regie der BauUnion Wismar. Durch Doppelnutzung von Einfamilienhäusern könnten bis zu 135 neue Wohneinheiten am Schwanzenbusch neu entstehen. Gut möglich, dass der Zuwachs an Bevölkerung in diesem Bereich auch die Ansiedlung neuer Einkaufsgeschäfte beflügelt.

Von Heiko Hoffmann