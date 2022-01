Wismar

Die Wismarer Altstadt gehört seit 20 Jahren zum UNESCO-Welterbe. Das wird in den kommenden Monaten nicht nur mit Veranstaltungen gefeiert, sondern auch mit einer neuen Attraktion: einem Modell vom Alten Hafen. Es wird am Hafen installiert und laut aktuellem Veranstaltungskalender der Stadt Ende April eingeweiht. Möglich macht das Vorhaben die Bürgerstiftung der Hansestadt Wismar. Sie stellt für das Projekt finanzielle Unterstützung in Höhe von 22 500 Euro bereit. Und für das gilt: Anfassen erlaubt!

Neue und alte Bebauung gegenübergestellt

Ein dreidimensionales Modell der Altstadt steht am Rand des Marktplatzes und gibt eine Orientierungshilfe. Der Bildhauer und Objektdesigner Egbert Broerken aus Soest hat die Bronzeplastik angefertigt. Quelle: Helmut Kuzina

Auf dem Tast-Modell werden die Bebauung der Hafenhalbinsel im Jahr 1989 und die aktuelle Situation gegenübergestellt. Es wird aus Bronze gefertigt – genau wie schon die Plastik der gesamten Altstadt, das an der Ostseite des Rathauses steht. Die erfreut seit 2012 die Wismarer und Touristen. Sie wurde im Maßstab 1:1000 erstellt und auf einem durchgehenden Granitsockel befestigt.

Mit der neuen Sehenswürdigkeit stehen dann drei Bronze-Modelle im Welterbe-Gebiet von Wismar. Die zweite vom Gotischen Viertel ist von 2016 und steht vor dem Marien-Kirchturm. Die Plastiken helfen sehenden und seheingeschränkten Menschen bei der Orientierung und beim Erleben des Welterbes, zu dem die Hafenhalbinsel mit ihren großen Speicherbauten gehört. Die inhaltliche Konzeption, Planung und Realisierung dieses neuen Stadtbereichsmodells entstand in Kooperation mit Professor Matthias Ludwig und einer internationalen Studierendengruppe von der Hochschule Wismar.

Stiftungsvermögen ist weiter gewachsen

Trotz schwieriger Situation an den Börsen und Kapitalmärkten hat sich das Vermögen der Bürgerstiftung gut entwickelt. Es beträgt aktuell rund 820 900 Euro.

Im vergangenen Jahr wurden Erträge aus Kapitalanlagen von rund 25 000 Euro erwirtschaftet. Hinzu kamen Spenden und Einnahmen aus Geldauflagen in ähnlicher Größenordnung. Seit der Gründung im Jahr 1998 sind 426 Projekte mit einem Fördervolumen von rund 422 000 Euro begleitet worden.

Von Kerstin Schröder