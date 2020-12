Wismar

Mitten in der Corona-Krise, in der viele Betriebe ins Straucheln geraten, expandiert das Unternehmen ATG Deutschland und hat sich nun auch einen Standort in Wismar gesichert. Im Seehafen hat der Betonstahlverarbeiter sowohl eine Produktionshalle gekauft als auch Lagerfläche gepachtet.

Es sei laut Seehafen Wismar gelungen, einen langjährigen Kunden auf dem Hafengelände anzusiedeln und auf diese Weise Arbeitsplätze in der Hansestadt zu schaffen. Das Unternehmen ATG Deutschland, das seinen Hauptsitz in Mühlheim an der Ruhr hat, hat hierfür die auf dem Hafengelände befindliche Produktionshalle der Hanse Drehverbindungen GmbH, einer Tochter des größten deutschen Herstellers von Windernergieanlagen, dem Enercon-Konzern, inklusive der angrenzenden Freilagerflächen erworben.

Produktion soll ab Mai in Wismar anlaufen

ATG-Geschäftsführer Bernd Steffen erläutert: „Für die ATG Deutschland GmbH ist diese Akquisition ein wichtiger Schritt in die Zukunft, verbunden mit der Festigung unserer Aktivitäten in der Region und einem leistungsstarken Partner an unserer Seite.“

„Der Kaufvertrag für die Produktionshalle ist im November 2020 unterschrieben worden. Der Pachtvertrag beginnt zum 1. Mai 2021“, sagt Bernd Steffen der OZ. Und weiter: „Es werden voraussichtlich circa 30 Arbeitsplätze entstehen.“ Die ATG Deutschland GmbH beschäftige derzeit in allen bisherigen sechs Standorten circa 140 Mitarbeiter.

Wismar wird größter Standort des Unternehmens im Norden

Wismar soll nun der größte Standort des Unternehmens im Norden werden. Bislang ist der Betonstahlverarbeiter an sechs Standorten in Deutschland und Schweden vertreten – in Mecklenburg-Vorpommern in Rostock und Schwerin. Auch in Schweden gibt es einen Standort. Ab kommendem Jahr sucht ATG dann auch für Wismar Verstärkung: „Wir werden vor allem Maschinenführer suchen“, sagt Bernd Steffen. Das Bewerbungsverfahren soll aber erst im ersten Quartal des neuen Jahres beginnen. Das dürfte zumindest auch für die Mitarbeiter der Werft interessant werden, die zum Teil seit Monaten in Kurzarbeit stecken. In Wismar werden ab Mai Stahlbeton ver- und bearbeitet. „Wir produzieren Stahlprodukte und Betonstahl“, erklärt Steffen.

Das Unternehmen ATG Deutschland GmbH ist laut eigener Aussage eines der führenden Unternehmen für sogenannte Bewehrungstechnik. Es bearbeitet Stahlprodukte – insbesondere Betonstahl, Bohrpfähle, Schlitzwandlamellen und Stahlbaukonstruktionen. ATG ist zurzeit an 443 Projekten beteiligt – und das europaweit. Dazu gehören zum Beispiel das Hafenquartier in Hamburg, der Bahnhof im niederländischen Arnhem oder ein Bürokomplex in Rotterdam. Der Standort im Wismarer Seehafen dürfte so vor allem auch für die Logistik des Unternehmens wichtig werden – die Produkte werden teils durch einen eigenen Fuhrpark europaweit mit Lkws transportiert, teils durch externe Fuhrunternehmen.

Darum kommt das Unternehmen bisher gut durch die Pandemie

Durch die Corona-Krise habe ATG bisher nicht allzu viel anhaben können. „Es gab auch eine kleine Delle, aber wir sind glücklicherweise bislang ganz gut durch die Corona-Krise gekommen“, sagt Geschäftsführer Bernd Steffen. Die Hauptkundschaft des Unternehmens sei die Bauindustrie und der gehe es gut.

Der Geschäftsführer der Seehafen Wismar GmbH, Michael Kremp, betont zudem: „Wir freuen uns, einen langjährigen Partner und Kunden noch enger an uns binden zu können, wobei die Standortvorteile unseres Hafens sicherlich zur Entscheidung beigetragen haben.“

