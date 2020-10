Wismar

In der Wismarer Altstadt entsteht ein neues Wohnhaus. Errichtet wird es bereits: Die Bauunion Wismar GmbH hat mit den Arbeiten angefangen. Vermutlich im Sommer 2022 soll der Viergeschosser fertig sein. Er befindet sich in der Turmstraße, nur wenige Hundert Meter vom historischen Marktplatz entfernt und wird im Auftrag der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wobau aufgestellt.

Mitarbeiter der Denkmalbehörde schauen sich auf der Baustelle in der Turmstraße um. Quelle: Kerstin Schröder

Millionen-Investition

„Wir sind für die Erdarbeiten und den Rohbau zuständig“, berichtet Bauleiter Peter Lange. 29 Wohnungen seien es insgesamt. Davon sind fünf altersgerecht, der Rest besteht aus zwei bis vier Zimmern. „Alle bekommen Balkone oder Loggien“, ergänzt der Mitarbeiter der Bauunion Wismar. Er hat Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU), der sich bei verschiedenen Handwerksbetrieben umschaute, über den aktuellen Stand informiert. „Unser Auftrag beträgt 2,7 Millionen Euro“, berichtet Peter Lange. Die gesamte Investition liege bei 7,2 Millionen Euro. Die Wohnungen sollen vermietet werden.

Das mittelständische Unternehmen ist seit 1990 im Hoch-, Tief- und Ingenieurbau tätig und arbeitet an Projekten in Deutschland, Skandinavien und anderen europäischen Ländern. Der Betrieb hat 93 Mitarbeiter, davon neun Auszubildende. Die Lehrlinge sollen auch auf der Baustelle in der Turmstraße eingesetzt werden. „Aber erst später bei den Rohbauarbeiten“, berichtet Peter Lange. Der Clou am neuen Gebäude ist eine Tiefgarage. „In die gelangen die Bewohner mit ihren Autos über einen Lift.“ Auch Kellerräume sollen im Untergeschoss entstehen.

Denkmalbehörde vor Ort

Während des Besuchs des Wirtschaftsministers haben Mitarbeiter der Denkmalbehörde die Baustelle unter die Lupe genommen. Wegen der Lage in Wismars Altstadt sind historische Funde möglich. „Bislang ist aber noch nichts Spektakuläres gefunden worden“, informiert der Bauleiter. Ende 1940/Anfang 1950 sei das alte Haus erbaut worden. 2019 wurde es abgerissen. Für das Nachfolgergebäude werden unter anderem rund 3000 Kubikmeter Erde (etwa 200 Lkw) und 1400 Kubikmeter Beton verbaut.

Bauleiter Peter Lange informiert Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU), Bauunion-Geschäftsführer Jörg Hinrichs und Polier Uwe Albrecht (v. r.) über den aktuellen Stand der Baustelle. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-WIS

Das Schwierige ist der Untergrund: „Der Boden ist sehr lehmig und nicht besonders tragfähig“, erklärt Jörg Hinrichs, Geschäftsführer der Bauunion. Das komme in Wismar öfter vor. Auch für den Erweiterungsbau der Fritz-Reuter-Schule hätte der Untergrund mit langen Pfählen stabilisiert werden müssen. Die kommen auch an der Turmstraße zum Einsatz. Insgesamt sollen 174 Pfähle in die Erde kommen. Sie sind neun bis zwölf Meter lang und haben Durchmesser von 40 bis 60 Zentimeter. „Für weitere Stabilität sorgen Stahlträger“, ergänzt Bauleiter Peter Lange.

Über 100 Azubis ausgebildet

Das Unternehmen bildet bereits seit der Gründung vor 30 Jahren in den Berufen des Bauhandwerks aus. Bis heute sind das mehr als 100 Azubis gewesen. Wie Geschäftsführer Jörg Hinrichs berichtet, gebe es zurzeit Zimmerer- und Maurerlehrlinge. Weitere werden gebraucht. „Es gehen mehr ältere Mitarbeiter in Rente als junge Leute nachkommen“, erklärt er den Bedarf. Deshalb müsse ausgebildet werden oder „wir müssen effektiver werden“, ergänzt der Geschäftsführer mit Blick auf ein modernes 3D-Vermessungsgerät, das auch in der Turmstraße zum Einsatz kommt. „Technik kann einiges erleichtern“, resümiert er.

Laut Wirtschaftsminister Harry Glawe hat die Baubranche bislang Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Auch wollen die meisten Betriebe weiter ausbilden. „Doch es ist schwer, Leute zu finden“, ergänzt er. Der Minister hat sich auch noch auf einer weiteren Baustelle der Firma umgeschaut – im neuen Abfertigungsgebäude für Kreuzfahrtschiffe am Hafen. Auch dort ist die Bauunion im Einsatz. Die Mitarbeiter haben das Stadtbild extrem geprägt. Sie haben unter anderem Hand angelegt an der St.-Georgen-Kirche, dem Rathaus, dem Zeughaus, am Schifferhus, dem Phantechnikum, der VR-Bank und der Sparkasse. Außerdem sind Tausende Fundamente für Windkraftanlagen in Deutschland, Finnland, Schweden und Holland gebaut worden.

Von Kerstin Schröder