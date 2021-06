Wismar: Neuntklässler beschäftigen sich mit Holocaust-Opfer Anne Frank

Wismar

Anne Frank ist eines der bekanntesten Opfer des Holocaust und wurde durch die Veröffentlichung ihres Tagebuchs weltweit bekannt. Einmal im Jahr gibt es den Anne Frank Tag, einen bundesweiten Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus. Deutschlandweit haben sich daran am 12. Juni rund 500 Schulen beteiligt, auch das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Wismar. Unter dem Motto „Blick auf die Geschichte“ haben die Schüler mit einer Plakatausstellung gearbeitet, einem Video-Interview mit dem Holocaust-Überlebenden Tswi Herschel sowie weiteren digitalen und analogen Lernmaterialien, die vom Anne Frank Zentrum entwickelt wurden. Außerdem säuberten sie die Stolpersteine in Wismar – die an Opfer des Holocaust in der Stadt erinnern.

Der Anne Frank Tag steht jedes Jahr unter einem besonderen Motto und soll Schüler und Lehrer dazu anregen, sich mit der Geschichte von Anne Frank in der Zeit des Nationalsozialismus zu befassen. Des Weiteren soll ihre Medienkompetenz weiterentwickelt und ihre Urteilskraft gestärkt werden. Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich antisemitischer Verschwörungserzählungen in der Gegenwart.

Die Wismarer Neuntklässler haben sich intensiv mit der Ausstellung „Blick auf die Geschichte“ befasst. Sie erzählt auf sieben großformatigen Plakaten – gedruckt und online – die Lebensgeschichte von Anne Frank anhand von historischen Fotografien. Sie zeigen sie zwischen 1931 als zweijähriges Kind und zuletzt 1942 als 13-Jährige. Zwei Monate später musste die Familie untertauchen und sich vor den Nationalsozialisten verstecken. Zu sehen sind auf den Plakaten außerdem Anne Franks erster Wohnort in Frankfurt am Main, eine öffentliche Parade der Hitlerjugend am Frankfurter Bahnhofsplatz, das Haus in Amsterdam, in dem die Familie sich zwei Jahre lang versteckte und Anne Frank ihr Tagebuch schrieb.

