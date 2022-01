Wismar

„Wi woell’n wedder Fohrt upnähmen!“, sagt Lisa Kuss von der Niederdeutschen Bühne in Wismar. Am 12. März soll das Stück „Lütt Paris“ mit ihr in der Hauptrolle endlich Premiere haben, ganz optimistisch. Eigentlich war die Premiere vor fast genau zwei Jahren geplant.

Premiere viermal verschoben

Dann kam Corona. Zur Generalprobe wurde der Lockdown verkündet. „Wir haben uns gedacht, wir proben dann einfach jeden Montag, damit wir im Stoff bleiben“, erzählt Antje Karsten von Maaten, ganz optimistisch. Das Bühnenbild stand ein halbes Jahr. „Dann konnten wir uns erst wieder treffen!“ Aber: „Dat ganze Johr wier nich väl mit Proben“, so Antje Karsten weiter. Die Premiere wurde verschoben, optimistisch in den Oktober 2020, dann auf März 2021 – die Impfungen gingen los, Corona blieb – dann in den Oktober 2021. Und nun: viel Hoffnung für den 12. März 2022.

Dafür proben die Maaten neu und wieder. „Wir mussten fünf Rollen umbesetzen“, erzählt Antje Karsten. Eine Darstellerin war verstorben und wird schmerzlich vermisst, andere konnten aus persönlichen Gründen oder wollten nicht mehr. Christiane Petersen aus Wismar ist nun das neue Gesicht im Team. In der Jugend hat sie schon plattdeutsches Theater gespielt. „Aber das ist lange her und nicht mit dem hier zu vergleichen.“ Und nun ist sie in Rente und hat Zeit: „Es macht richtig Spaß!“ Und es tut gut. „Eine tolle Selbsterfahrung und eine persönliche Herausforderung.“

Fühlen, nicht spielen

Etwas zum Wachsen, auch dank Regisseurin Katharina Waldmann, genannt Seidel. Die grätscht nun bei den Szenenproben immer wieder dazwischen, um das Maximum aus ihren Maaten, aus ihren ambitionierten und engagierten Laiendarstellern zu holen. Und immer wieder der Hinweis, dass die Akteure die Wut beispielsweise fühlen sollen, nicht nur spielen.

„Stell dir vor, du schimpfst so richtig mit deinem Mann“, lässt sie die Maaten lachen. Und plötzlich wirkt die Szene viel authentischer, nicht mehr gestelzt – etwas Mimik, die zur Person passende Gestik, kleine Details in der Betonung. „Nein, keine Betonung, das macht man beim Gedichtaufsagen.“ Sondern (fast) echte Emotionen. Eben Wut, Freude oder Überraschung fühlen, nicht nur spielen. „Du musst an das Richtige denken beim Spielen, nicht daran, dass Katharina gesagt hat, ich muss das so und so spielen. Dann spielst du, dass Katharina gesagt hat, ich muss das so und so spielen.“

Herzhaftes Lachen

Und schon kochen die Emotionen deutlich höher auf der großen Wismarer Theaterbühne. Denn Martha ist als Witwe richtig „melanklüterich“, ohne Lebensmut und Lebenslust. Eine intensive Rolle für Lisa Kuß. Aber natürlich kein Grund für Melancholie auf der Bühne und ernste Gesichter im Publikum. Denn dank der Dialoge, Charaktere und der wunderbaren Sprachspitzen werden die Gäste natürlich herzhaft lachen, während auf der Bühne die Fetzen fliegen – im wahrsten Wortsinne.

Denn Martha will dank des tüffigen Kumpels Siggi (Ayk Leineke als Homosexueller) ihren Jugendtraum wahr machen und eine Boutique mit selbst genähten Sachen entwerfen. Dessous! Und das auf dem Dorf, als Mutter des Pastors (Sebastian Ahlert), als alternde Witwe und sowieso eher zurückhaltende Frau. Der familieneigene Tante-Emma-Laden lohnt nicht mehr. Der Pastorensohn will ihn für Bibelstunden, der Bürgermeister – Detlev Kuß wunderbar prüde und schockiert mit Reizwäsche in der Hand! – als Parteibüro. Nur was Martha will, hat keiner gefragt!

Situationskomik mit wichtiger Botschaft

Martha emanzipiert sich, während die Zuschauer sich vor Lachen biegen werden. Beispielsweise wenn der Bürgermeister seine neue Fahne von der gelernten Schneiderin Martha nähen lässt. „As Börgermeister betahl ick höchstpersönlich. Ut de Gemeindekass!“, kommentiert er. Die Fahne wird wird nicht ganz so nach seinem Geschmack, aber vielleicht ist es auch nur die Fantasie der Zuschauer, die eindeutig Uneindeutiges darauf erkennen könnten!

Und so spielen die Plattschnacker zwischen Büstenhalter und Bibelstunde und verbreiten mit viel Humor die gute Nachricht des Stücks: Man ist nie zu alt, die Lebensträume umzusetzen! Hoffentlich auch trotz Corona. Premiere ist am 12. März um 19.30 Uhr, weitere Vorstellungen sind am 13. und am 19. März geplant, jeweils um 16 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Wismarer Tourist-Information (Telefon: 038 41 / 19 433) sowie an der Theaterkasse jeweils eine Stunde vor Beginn. Welche aktuellen Coronaregeln gelten – 2G oder 2G plus – ist noch nicht absehbar.

20 000 Euro für die Niederdeutsche Bühne Seit 26 Jahren fördern die Hansestadt Wismar und die VR Bank Mecklenburg eG zusammen die Niederdeutsche Bühne in Wismar. Gerade wurde wieder der Vertrag für die kommenden zwei Jahre unterschrieben, jedes Jahr erhalten die Maaten jeweils 5000 Euro von der Stadt und von der Genossenschaftsbank. „Ohne diese Unterstützung würden wir nicht mehr bestehen“, dankt Lisa Kuß von der Niederdeutschen Bühne. Senator Michael Berkhahn beim Unterzeichnen des Vertrages: „Die Niederdeutsche Bühne ist Teil unseres Welterbes!“ Jan-Arne Hoffmann, Vorstandsvorsitzender der Bank: „Mit ihnen wird die Sprache am Leben gehalten und bleibt lebendig!“ Er würdigte die Nachwuchsarbeit des Vereins, der in drei Jahren seinen 100. Geburtstag feiern kann.

Von Nicole Hollatz