Wismar

Wer in Wismar und Umgebung rund um den Nikolaustag in seinen Briefkasten oder vor die Haustür schaut, könnte eine süße Überraschung erleben. Denn die katholische Pfarrei St. Laurentius verteilt mehr als 1000 Schoko-Nikoläuse an Alleinstehende und Familien in Wismar, Neukloster, Grevesmühlen und Umgebung.

So wie es zu Nikolaus guter Brauch ist, werden die Mitglieder der Pfarrei den Schoko-Gruß heimlich vor den Türen abstellen oder in die Briefkästen werfen. Dabei werden sie ganz besonders auf Menschen zugehen, die Glauben und Kirche nicht nahestehen, heißt es. Denn die Nikolausbotschaft versteht jeder: Respekt, Liebe, Achtung vor den Mitmenschen.

Hintergrund ist die bundesweite Aktion „Tat.Ort.Nikolaus: Gutes tun – kann jeder“ des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken e.V.. Die Pfarrei St. Laurentius folgt mit ihrer Aktion dem Vorbild des populären Heiligen, indem sie den Nikolaus vor Ort lebendig werden lässt. Unterstützt wird sie in ihrem Engagement vom Bonifatiuswerk, das kirchliche Gruppen, Verbände, Schulklassen, Kitas, Einrichtungen und Gemeinden dazu aufgerufen hatte, solche „Tat.Orte“ zu schaffen.

Übrigens: Die Sängerin Maite Kelly ist langjährige Patin der bundesweiten Aktion „Weihnachtsmannfreie Zone“, zu der die Aktion „Tat.Ort.Nikolaus“ gehört.

„Nicht nur auf sich schauen, sondern den Blick auf den Nächsten richten. Der heilige Nikolaus hat uns das auf eindrückliche Weise vorgemacht. Folgen wir seinen Spuren und nehmen wir uns gegenseitig wahr, zeigen wir einander, was Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe im konkreten Alltag bedeuten. Dieses soziale Engagement möchten wir mit dieser Aktion stärken und den vielen Ehrenamtlichen unsere Anerkennung zeigen“, sagt Maite Kelly.

