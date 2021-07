Wismar: Noch mehr freie Impfangebote ab August

Wismar

Vom 2. bis zum 6. August bietet das Impfzentrum auf dem Hochschulgelände in Wismar täglich ganztägig Impfungen ohne vorherige Terminanmeldung an. Jeweils von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr können Interessierte einfach vorbeikommen und sich eine Impfung abholen. Auch Zweitimpfungen sind möglich, sofern sie im richtigen Zeitintervall liegen.

Geimpft wird mit BioNTech/Pfizer oder Moderna. Der Zweitimpfungsterrmin kann vor Ort vereinbart werden. Der BioNTech-Impfstoff ist ab 12 Jahren zugelassen – Jugendliche unter 16 Jahren müssen durch eine sorgeberechtigte Person begleitet werden.

Außerdem bietet das Impfzentrum auch unverbindlich und vertraulich Beratungen für Personen an, die sich zunächst über die Impfstoffe und Impfungen informieren wollen.

Barrierefreier Zugang ist vorhanden

Die Hochschule Wismar weist darauf hin, dass ihr Campus autofrei ist und grundsätzlich auf den Parkplätzen am Weidendamm oder am Theater Wismar geparkt werden sollte – beide sind fußläufig keine drei Minuten vom Impfzentrum entfernt. Ein barrierefreier Zugang ist vorhanden.

Bereits am Freitag, 30. Juli, kommt das mobile Impfteam des Kreises in die Stadthallte Warin. Dort gibt es dann von 13 bis 18 Uhr Erst- und Zweitimpfungen mit dem BioNTech-Impfstoff ohne vorherige Terminanmeldung. Tom Brose, Leiter des Impfzentrums Wismar, dazu: „Wir sind über Social Media aber auch über die Gemeinde direkt mit dem Wunsch angesprochen worden, dass unser mobiles Impfteam nicht nur in den Amtsbereich, sondern auch direkt in die Gemeinde Warin kommen soll. Das haben wir versucht möglich zu machen und konnten kurzfristig und mit erneuter Unterstützung der Bundeswehr für diesen Tag ein zweites mobiles Impfteam auf die Beine stellen.“

Wie bei den anderen mobilen Impfterminen auch sind 72 Impfdosen des BioNTech/Pfizer-Impfstoffes im Angebot. Eine vorherige Terminanmeldung ist nicht nötig.

Von OZ