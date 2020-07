Wismar: Norma-Brandstifter muss für mehrere Jahre ins Gefängnis

Wismar

Drei Monate und drei Jahre muss Patrick B. für die Brandstiftung, die er im Oktober 2019 im Norma-Markt am Friedenshof verursacht hat, ins Gefängnis. Dazu verurteilte ihn am Dienstagnachmittag das Wismarer Amtsgericht. Der 27-Jährige wurde außerdem für eine weitere Tat zu einem Jahr und zwei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Patrick B. betritt in Fußfesseln und zusammen mit Justizvollzugsbeamten den Verhandlungssaal im Wismarer Amtsgericht. Quelle: Michaela Krohn

Die Liste der Vorstrafen von Patrick B. ist lang: Körperverletzung, räuberische Erpressung, Diebstahl, Beleidigung. Dem Amtsgericht Wismar lagen am Dienstag insgesamt acht Anklagen vor. Sechs Verfahren wurden davon eingestellt. Nur die zwei gravierendsten wurden noch verhandelt. Beide spielten sich im oder vor dem Sana Hanse-Klinikum ab.

Angeklagter schlug notoperierten Patienten im Wismarer Klinikum

Im Juni 2019 hatte Patrick B. einen gerade notoperierten Patienten in seinem Zimmer im Klinikum „besucht“ und diesen auf die frisch operierte OP-Wunde geschlagen – „aus Versehen“, wie Patrick B. dem Gericht bestätigte. Die Vorgeschichte soll die gewesen sein, dass besagter Patient einen Tag zuvor unter anderem alle Türen in dem Wohnhaus in Groß Schwansee eintrat, in dem Patrick B. zu dem Zeitpunkt mit seiner schwangeren Freundin lebte. Das Amtsgericht Wismar verurteilte Patrick B. für diese Tat zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten.

Täter wollte vor Norma-Brandstiftung Baby im Krankenhaus besuchen

Für Aufsehen sorgte aber vor allem der Brand im Norma-Markt. Am Abend des 22. Oktober hatte Patrick B. das Gebäude angezündet. Was zuvor geschah, ist fast tragisch. Der 27-Jährige war mit seiner Freundin Anja S., die am Dienstag ebenfalls vor Gericht stand, zum Sana Hanse-Klinikum gefahren, um dort ihren neugeborenen Sohn, der noch auf der Frühchenstation lag, zu besuchen. Weil Patrick B. aber laut Anja S. zu viel getrunken hatte, wollte die junge Mutter nicht, dass er in diesem Zustand ihr gemeinsames Kind besucht. Es folgte ein Streit. Patrick B. verließ das Auto. Als er später wiederkam, seiner Freundin sagte, sie solle schnell losfahren, hatte er schon ihr beider Leben für immer verändert.

Was war in der Zwischenzeit passiert? Patrick B., der – das gab er vor Gericht zu – etwa zehn Flaschen Bier, eine Flasche Pfefferminzlikör getrunken und Kokain genommen hatte, kletterte auf das Dach des Einkaufsmarktes an der Tierparkpromenade, entfernte Dachplatten und landete schließlich im Tabakladen. Er stahl 25 bis 30 Stangen Zigaretten, trat einen Tresor von der Wand. „Dann kam ihm in den Sinn, dass er ohne Handschuhe vielleicht Spuren hinterlässt“, trug der Staatsanwalt vor. Also hat sich Patrick B. ein Feuerzeug genommen und zündete den Laden an. Erst als ein richtiges offenes Feuer entstanden sein soll, habe sich Patrick B. vom Tatort entfernt.

Millionen-Schaden durch Brandstiftung

Seine Freundin Anja S. sagte vor Gericht aus, sie habe in dieser Zeit im Auto vor dem Klinikum gesessen und von der Tat nichts mitbekommen. Patrick B. habe ihr dann erzählt, dass er sein Diebesgut von anderen Einbrechern, die noch im Markt „beschäftigt“ gewesen sein sollen, gestohlen habe.

Die Bilanz: Ein Großbrand im Norma-Markt. Das Feuer vernichtete nicht nur den Tabakladen und den Supermarkt, sondern auch einen Getränkeladen und einen Friseursalon. Allein am Norma-Markt sei laut Staatsanwaltschaft ein Schaden von etwa 430 000 Euro entstanden, am Friseursalon von 20 000 Euro und in der Tabakbörse von 25 000 Euro. Der finanzielle Schaden am Gebäude belaufe sich auf rund 1,75 Millionen Euro.

Bewährungshelferin: „Er ist ein netter Kerl“

Während der Staatsanwalt die Anklageschrift verlas, vergrub Patrick B. sein Gesicht in den Händen, sichtlich nervös. Seinem Verteidiger blieb einzig zu erklären, dass sein Mandant die Taten eingeräumt hat. Der vorsitzende Richter Michael Bauer erklärte, dass die Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung, mit der er Patrick B. bereits im vergangenen Jahr für Vergehen bestrafte, wohl ein Fehler gewesen sei. „Mir war damals wichtig, dass Sie auch eine Entzugstherapie machen“, sagte der Richter. Den Entzug brach Patrick B. damals aber wenige Tage nach Beginn schon ab. „Das war eine klassische Fehleinschätzung“, gab der Richter unumwunden zu.

Und auch die im Gericht anwesende Bewährungshelferin konnte nicht mehr viel zugunsten ihres Klienten sagen, versuchte es dennoch: „Er ist ein netter Kerl“, sagte sie unter anderem. Eine Persönlichkeitsstörung in Zusammenhang mit Alkohol- und Drogenkonsum mache ihn jedoch aggressiv. Zudem sei sein Wohnumfeld unzumutbar gewesen.

Patrick B. befand sich vor der Verhandlung bereits in Untersuchungshaft, wurde schon mehrfach verurteilt. Vor der Urteilsverkündung für den Norma-Brand und die Körperverletzung im Wismarer Klinikum sagte Patrick B. noch, es tue ihm leid. Und zur Brandstiftung: „Ich hab’ nie gedacht, dass diesen Umfang annimmt.“

Von Michaela Krohn