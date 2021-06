Nach Feuerkatastrophe - Wiederaufbau: „Stahlkleid“ an zweiter Brandruine am Markt in Wismar fällt

Mehr als zwei Jahre waren die beiden Brandruinen am Wismarer Markt durch eine Stahlkonstruktion vor Wettereinflüssen geschützt. Nächste Woche werden die Notstützen am Eckhaus abgebaut. Wie weit es inzwischen rekonstruiert ist, lesen und sehen Sie hier.