Das Plus ist weg. Ab sofort gilt wieder 2G auf dem Wismarer Weihnachtsmarkt. Das heißt: Besucher, die etwas kaufen wollen, müssen geimpft oder genesen sein – der bisher noch zusätzlich nötige Corona-Test fällt weg. Das hat sich schon am ersten Tag bemerkbar gemacht – zum Nikolaus sind mehr Menschen an den Ständen unterwegs gewesen als in der vergangenen 2G-plus-Woche.

Einer, der mit den Weihnachtsmarktgeschäften zufrieden ist, ist Heinz-Michael Krätzel. Seit mittlerweile 16 Jahren steht er in der Adventszeit in seinem Stand in Wismar und verkauft handgemachte Nussknacker und Räuchermännchen in allen Größen. „Man nennt mich auch den Nussknackermann aus Wismar“, lacht der 77-Jährige. Wikinger, Schneemänner, Piraten, Maulwürfe, Kellner, Engel – Heinz-Michael Krätzel drechselt das ganze Jahr über. In diesem seien die Holzpreise explodiert. „Sie haben sich mehr als verdoppelt“, erzählt der Rentner. Meist greift er zu Fichte, um daraus Figuren zu machen. Die können bis zu 1,10 Meter hoch werden.

Nordische Motive sind beliebt

Auch Holzstifte stellt er her. Quelle: Kerstin Schröder

Verkauft werden sie auf dem Wismarer Weihnachtsmarkt. Der ist nicht weit von seinem Heimatort Moidentin entfernt. Dort stellt Heinz-Michael Krätzel die Holzfiguren her – auch mit nordischen Motiven, die das ganze Jahr über stehen bleiben können und nicht nach Weihnachten weggeräumt werden müssen. Das gilt vor allem für die Piraten und Wikinger, denen er in liebevoller Handarbeit Bärte, Haare und Augenklappen verpasst. „An der Küste hat niemand eine Beziehung zum Bergbau, eher zum Meer“, erklärt Krätzel. Kaum hat er das ausgesprochen, kauft eine junge Kundin einen Piraten als Geschenk für ihren Freund.

Den Kunsthandwerker freut’s. Er stammt aus Sachsen, lebt aber schon sehr lange an der Küste. Und er ist dem Wismarer Weihnachtsmarkt immer treu geblieben. „Obwohl es Anfragen aus Schwerin und Rostock gab“, berichtet er. Doch in Wismar fühle er sich wohl. Der Markt sei richtig schön. „Ich kenne hier viele Kunden, einige kommen sogar aus anderen Bundesländern angereist“, ergänzt er. Von denen greifen viele richtig zu, oft verlassen sie den Stand mit mehreren Stücken.

Regelung muss sich herumsprechen

Doch rechnet er jetzt auch mit mehr Besuchern, wenn keine Tests mehr nötig sind? Für eine Antwort sei es noch zu früh. „Montags ist auf dem Weihnachtsmarkt meist nicht so viel los, weiß Heinz-Michael Krätzel aus Erfahrung. Hinzu kommt: In den vergangenen Tagen seien viele, vor allem ältere Menschen verunsichert gewesen. „Weil sie nicht wussten, was sie brauchen, um an den Ständen einkaufen zu können“, sagt Heinz-Michael Krätzel. Nun, wo wieder nur 2G gelte, brauche es wohl einige Tage, bis sich die neue Regelung herumgesprochen habe. Auch auf das Wetter komme es an: Trocken und kalt müsse es sein. Wenn es rutschig und glatt ist, würden nicht so viele Besucher über den Markt schlendern.

