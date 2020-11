Wismar

Die Maskenpflicht an Markttagen auf dem Wismarer Marktplatz und auf anderen Märkten sorgt für Diskussionen. Denn an den ersten Tagen haben die Händler weniger Kunden gehabt.

Petra Held schreibt dazu auf der Facebook-Seite der OSTSEE-ZEITUNG: „Auf dem Wochenmarkt sind die Kunden überwiegend ältere Menschen. Diese gehören zur Risikogruppe. Dass gerade diese Gruppe derzeitig besondere Sorge vor Ansteckung hat und die Kontakte reduziert, ist nachvollziehbar.“

Ilona Kummer ist kein Corona-Leugner. Und das Coronavirus sei sicherlich etwas aggressiver als das normale Grippevirus. Aber an der frischen Luft auch noch Maskenpflicht anzuordnen, sei in ihren Augen unverhältnismäßig und reine Willkür. „Abstand halten ist auf einem Wochenmarkt kein Problem“, findet sie. Ilona Kummer befürchtet, dass künftig nur noch Supermärkte aufhaben dürfen und die Menschen zur Arbeit gehen dürfen. Mehr nicht. „Es reicht und hier werden jegliche Grenzen bei Weitem überschritten.“

„In anderen Länder werden sie überall getragen“

Toska Schröter hält die Maßnahme für erträglich: Die Masken müssten nur auf dem Markt getragen werden und auch nur an Markttagen. In anderen Ländern würden sie immer und überall getragen. Auch Anke Pompetzki-Heinicke unterstützt die Maskenpflicht: Sie trage schon seit Wochen Schnutenpulli in der Stadt. Selbstverständlich auch, wenn sie „auf dem Marktplatz etwas kaufe oder diesen überquere“.

Monika Albrecht kann die Regel nicht verstehen: Auf dem Marktplatz seien gerade im November nicht sehr viele Menschen unterwegs. Auch Alexander Bonk sagt: Die Innenstadt sei schon jetzt leer genug. Ralf und Rebekka Achtelik schlagen vor: Dann sollte man verzichten, dorthin zu gehen.

„Anfeindungen und Beleidigungen sind massiv“

Facebook-Nutzer Sean Ezmen tut es vor allem für die Händler leid. „Das war noch die letzte Möglichkeit, ohne Maske einkaufen zu können.“ Immer mehr Leute würden ihre Einkäufe ins Netz verlagern. „Unsere Oma ist fast 88 Jahre alt und wird jetzt auch durch uns über Netzkäufe versorgt“, berichtet er. Sie habe keine Lust, sich den Lebensabend mit Hysterie und Maskenzwang an der frischen Luft zu verderben. Sie sei zwar von Maskenpflicht befreit. „Aber die Anfeindungen und Beleidigungen sind so massiv, dass sie jetzt auch den Markt meiden wird“, ergänzt er.

André Priebe schreibt: Der Einzelhandel in allen touristischen Hochburgen an der Ostsee und Nordsee sei zum Erliegen gekommen. Ohne Touristen, ohne Gastronomie und ohne sonstige Einrichtungen, die nicht mehr öffnen dürfen, sei es nicht mehr möglich, die Geschäfte an diesen Standorten aufrechtzuerhalten. Das würde auch die Markthändler treffen, die ebenfalls ohne diese Symbiose nicht wirtschaften können.

Von OZ