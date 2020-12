Wismar

Autofelgen, Fahrradrahmen, Heizkörper, Möbelstücke, Hauswände, Zäune und sogar Blitzeranhänger – was sie gemeinsam haben: Sie müssen auch mal gereinigt und behandelt werden. In Wismar hat sich darauf Ralf Marin mit seinem Unternehmen Oberflächentechnik Marin (OTM) spezialisiert – mit Dienstleistungen wie Trockeneisreinigung, Sandstrahlen, chemischer Entlackung und Pulverbeschichtung.

Das kleine Unternehmen sitzt seit 2016 im Gewerbegebiet Dammhusen und freut sich trotz Corona-Krise über eine gute Auftragslage. Inhaber und Geschäftsführer Ralf Marin beschäftigt inzwischen zwei Mitarbeiter. Künftig könnten es noch mehr werden.

„Vorbildliches Engagement“ für Menschen mit Behinderung

Von der Agentur für Arbeit gab es zudem in dieser Woche ein Zertifikat. Die Schweriner Agentur hat das Wismarer Unternehmen für „vorbildliches Engagement bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung“ ausgezeichnet.

Von der Agentur für Arbeit gab es in dieser Woche ein Zertifikat. Die Schweriner Agentur hat das Unternehmen für „vorbildliches Engagement bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung“ ausgezeichnet: Nick Möller, Adi Repien, Lucas Hinz und Ralf Marin von OTM mit Guntram Sydow, Chef der Arbeitsagentur Schwerin (v.l.). Quelle: Michaela Krohn

Für OTM-Geschäftsführer Ralf Marin scheint es allerdings keine große Sache zu sein, Mitarbeiter mit Handicap anzustellen. „Ich fühle mich geehrt. Aber es macht einfach Spaß mit den Jungs“, sagt er. Wichtig seien für ihn die richtigen Umgangsformen, Höflichkeit, Respekt.

„Ich habe zwei Festangestellte. Sie verstehen sich gut und helfen sich unter einander. So entsteht für alle Motivation“, sagt der Wismarer. Er denke als Geschäftsführer zwar auch wirtschaftlich, aber nicht nur. „Man muss den Leuten auch mal eine Chance geben und sie nach ihren Fähigkeiten einsetzen.“

Einer seiner Mitarbeiter ist Lucas Hinz. Dem 19-Jährigen fällt es unter anderem manchmal schwer, sich mehrere Aufgaben für den Tag zu merken. Was er aber auf jeden Fall weiß: „Mir macht die Arbeit Spaß.“ Dazu gehört zum Beispiel das Sandstrahlen und Pulvern. Morgens um 7.30 Uhr beginnt die Arbeit. Dann sind Lucas Hinz und sein Kollege Nick Möller (20) entweder in der Halle in Dammhusen oder im Außeneinsatz. Auch die Graffiti-Entfernung von Hauswänden gehört zum Geschäft.

Graffiti von Hauswänden zu entfernen ist teuer. Nick Möller von der Firma Oberflächentechnik Marin GmbH Wismar behandelt hier das Sanitätshaus Köhler. Quelle: Heiko Hoffmann

Zu Kunden zählen auch MV Werften Fertigmodule und die Polizei

Ihr Chef, Ralf Marin, erinnert sich: „Ich wollte mich selbstständig machen. Doch bis die Halle stand, dauerte es fast ein Jahr.“ Nun steht sie seit vier Jahren, in bester Nachbarschaft – unter anderem zu MV Werften Fertigmodule, von denen es auch hin und wieder Aufträge für OTM gibt.

Auch Teile von Oldtimern werden bei Oberflächentechnik Marin behandelt. Quelle: Michaela Krohn

Die erste Maschine, die Marin für sein neues Unternehmen angeschafft hatte, war dann eine Trockeneismaschine, die einzige im Norden, wie er sagt. Zum Einsatz kam die dann unter anderem auf Außenbaustellen und an Holzfassaden. Die Trockeneisreinigung gilt als besonders schonend und effizient für die Materialien.

Damit können so gut wie alle oberflächlichen Verunreinigungen beseitigt werden. Auch die Wismarer Polizei habe ihre Dienstwagen von Marin und seinen Mitarbeitern – oder wie er sie gern nennt: „meine Jungs“ – reinigen lassen. Darunter seien auch Autos der Hundestaffel gewesen. „Nur mit kaltem Nebel aus Trockeneis sind wir die Hundehaare losgeworden“, so Marin.

Zu seinen Kunden zählen aber nicht nur Betriebe, auch Privatleute bringen gern ihre alten Fahrradrahmen oder Autofelgen vorbei. Letztere landen zum Beispiel im Säurebad. „Da drin bleiben sie über Nacht und am nächsten Tag ist der Lack ab“, erklärt Ralf Marin. Das Becken mit der Säure wird zunächst aufgeheizt, dann fängt es an zu blubbern wie in einem Whirlpool.

Nach der Säurebehandlung werden die Felgen noch gestrahlt. „Dann sehen sie aus wie neu“, sagt Marin. Auch sensible Autoteile wie die von Oldtimern werden in der Halle in Dammhusen behandelt. Gerade bei ihnen sei es wichtig, nicht mit zu hohem Druck zu arbeiten.

Kompetenzen trotz Handicap MVs Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) und die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, sehen in der Teilhabe am Arbeitsleben einen entscheidenden Schritt zur besseren gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Behinderung. „Menschen mit Handicap sind oft gut ausgebildet und bringen wichtige Kompetenzen mit, die Unternehmen und Behörden noch viel stärker wahrnehmen und nutzen müssen“, sagte Ministerin Drese anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember. So haben nach Auskunft von Drese rund 75 Prozent der arbeitslosen Schwerbehinderten in Mecklenburg-Vorpommern einen Berufsabschluss. Sie seien leistungsfähig, hoch motiviert und wären ein Gewinn für Unternehmen. „Ich werbe bei Arbeitgebern eindringlich dafür, dass Potenzial dieser Menschen stärker zu nutzen. Menschen mit Handicap haben eine Chance verdient“, betonte Drese. In Mecklenburg-Vorpommern lebten Ende 2019 fast 224 000 schwerbehinderte Menschen. Fast die Hälfte (1503) der etwa 3200 beschäftigungspflichtigen Betriebe in MV (ab 20 Beschäftigte) zahlt eine Ausgleichsabgabe, da sie die erforderlichen Pflichtarbeitsplätze für Menschen mit Schwerbehinderung nicht besetzt haben. Drese: „Hier besteht erheblicher Nachholbedarf.“

Die Auszeichnung von der Agentur für Arbeit gab es auch, weil er sich laut Agenturchef Guntram Sydow, traue, Mitarbeiter einzustellen, die eben gerade solche sensible Arbeiten machen dürfen, obwohl man sie ihnen im ersten Moment vielleicht nicht zutraut. Ralf Marin zumindest ist von seinen Mitarbeitern überzeugt. In dieser Woche hat gerade ein neuer Praktikant bei ihm im Betrieb angefangen.

Von Michaela Krohn