Wismar

Am Dienstag, 15. Juni, findet in der Markthalle am Hafen eine Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Ersatz der Hochbrücke Wismar statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Bürgerschaftspräsidentin Sabine Mönch-Kalina (Für-Wismar-Forum) hat nach Beschluss der Bürgerschaft den Termin mit dem Landesstraßenbauamt vereinbart. Vertreter der Behörde werden Ergebnisse der Voruntersuchungen vorstellen, ihre Vorzugsvariante erläutern und einen Ausblick geben.

Wismarer können Vorschläge präsentieren

Nach Angaben der Bürgerschaftspräsidentin sollen auch Wismarer Bürger die Möglichkeit haben, ihre Vorstellungen zu präsentieren. Sie werden aus organisatorischen Gründen gebeten, sich zeitnah mit dem Büro der Bürgerschaft (Telefon: 038 41 / 251 91 01; Mail: pdb@wismar.de) in Verbindung zu setzen.

Im April hatte das Land die neue Vorzugsvariante zum Bau einer neuen Hochbrücke im Wismarer Bauausschuss vorgestellt. Die verläuft zwischen der „Wismaria“ und den beiden Wohnhäusern „Down Under“ und „Down Town“. Drei unbewohnte Häuser müssen abgerissen werden.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da die Brücke Teil einer Landesstraße ist, ist das Land für den Ersatz der verschlissenen Brücke zuständig. Weil es sich gleichzeitig um ein Bauwerk auf dem Wismarer Stadtgebiet handelt, müsse man gucken, so Sabine Mönch-Kalina, wie man Einfluss nehmen könne.

Von Heiko Hoffmann