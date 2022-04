Wismar

Lange haben Schnäppchenjäger sowie Fans alter Autos und Mopeds auf diese Veranstaltung gewartet: den Wismarer Oldtimermarkt. Der lädt nach zweijähriger Coronazwangspause am kommenden Sonnabend, dem 23. April, wieder Händler und Käufer auf die Festwiese am Bürgerpark ein. Dort wurden das letzte Mal 2019 Besucher willkommen geheißen – etliche mit ihren alten Fahrzeugen. Die können sie dort präsentieren und knattern lassen. „Natürlich gibt es auch jede Menge Ersatzteile zu kaufen“, berichtet Organisator Steffan Klüßendorf.

Schnäppchenjäger kommen ganz früh

Offiziell gestartet werden die Motoren um 9 Uhr. Doch dann sind die wahren Schnäppchenjäger schon Stunden unterwegs. „Die kommen ganz früh morgens“, weiß Steffan Klüssendorf. Er freut sich auf den Neustart und gerne auf ähnlich viele Gäste wie 2019. Bei der damals sechsten Auflage des Marktes haben er und Mitorganisator Enrico Völpel rund 3000 Auto- und Motorradfans gezählt. Viele von ihnen kommen immer wieder. „Hoffentlich auch diesmal. Und hoffentlich wechseln viele Fahrzeuge und Teile den Besitzer“, sagt Steffan Klüßendorf.

Beide Männer stellen den Oldtimer- und Teile-Markt seit 2014 auf die Räder. Dass sie endlich wieder starten können, darüber freuen sie sich sehr. „Wir sind richtig euphorisch“, sagen sie mit Blick auf die Anmeldungen. Die Liste sieht gut aus. Etwa 80 Händler werden erwartet. Die ersten reisen bereits am Freitag, dem 22. April, an. Deshalb können die Schnäppchenjäger am Veranstaltungstag auch schon früh vorbeischauen.

Wer noch etwas zum Kauf anbieten möchte, kann sich melden unter den Telefonnummern 0170/30 34 872 und 0174/32 61 333 oder eine E-Mail an info@oldtimermarkt-wismar-ostsee.de schicken.

Kinder bis 12 Jahre zahlen keinen Eintritt

Auch für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. Es gibt Gulasch, Bratwurst, Crêpes und Fischbrötchen – angeboten von Händlern aus der Region. Steffan Klüßendorf schenkt im Bierwagen Getränke aus. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwei Euro, Kinder bis zwölf Jahre kommen kostenlos hinein – genau wie Besucher, die mit einem Oldtimer kommen.

2019 hatte es unentwegt am Eingang geknattert. Viele DDR-Mopeds – Spatz, Habicht, Sperber, S51 – rollten auf die Festwiese genau wie ein „Piccolo Trumpf“. Das dreirädrige, einsitzige Versehrtenfahrzeug aus der DDR ist von der Firma Louis Krause in Leipzig produziert worden – von 1955 bis 1958 mit einer Stückzahl von insgesamt etwa 3000. Für das Flotthalten und Restaurieren werden Ersatzteile gebraucht – Zündkerzen, Reifen, Bautenzüge, Lampen, Hupen und vieles mehr. Genau das gibt es auf dem Markt.

Von Kerstin Schröder