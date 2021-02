Wismar

Ab sofort kann die Führerscheinstelle des Landkreises in Wismar nur noch mit vorheriger telefonischer Terminvergabe besucht werden. So sollen Besucherströme gelenkt und Wartezeiten vermieden werden. Termine werden dabei auch nach Dringlichkeit der Anliegen vergeben – direkt mit einer Vermittlung an die zuständigen Kollegen innerhalb jeweils 15-minütiger Zeitfenster.

Termine können über die Telefonnummer 03841 / 3040 3634 vereinbart werden. Am Eingang der Führerscheinstelle werden entsprechende Hinweisschilder angebracht.

Außerdem weist der Landkreis darauf hin, dass seine Kfz-Zulassungsstellen zwar weiterhin geöffnet bleiben, vieles aber auch über das Internet erledigt werden kann. Online ist bereits Folgendes möglich: Fahrzeuge außer Betrieb zu setzen, Wiederzulassungen mit dem alten Kennzeichen beantragen, Neuzulassungen, Umschreibungen und Wiederzulassungen durchführen und Kennzeichen reservieren. Genauere Informationen gibt es auf der Internetseite des Bundesverkehrsministeriums.

Mit Beginn der Corona-Pandemie sind die Möglichkeiten sogar noch vereinfacht worden: Viele Dienstleistungen sind nun auch ohne einen elektronischen Ausweis und das entsprechende Lesegerät bzw. die App nutzbar.

