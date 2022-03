Wismar

Eigentlich hätte es auch bei der aktuellen Kreisumlage bleiben können. Die Kreisverwaltung habe in den vergangenen Jahren ein finanzielles Polster aufgebaut. Das könnte zugunsten der 83 Kommunen verbraucht werden, finden die Oppositionsfraktionen. Allein das Jahr 2021 schloss der Landkreis mit einem Plus von 4,8 Millionen ab. So die vorläufige Finanzrechnung. Eingeplant war hingegen ein sattes Minus von 14,4 Millionen.

Dennoch hält die Verwaltung an ihrem Vorschlag fest, die Umlage, die Städte und Gemeinden an den Landkreis zahlen, zu erhöhen. Von jetzt 37,8 auf 40,5 Prozent. Nachdem diese drastische Anhebung in der Haushaltsdebatte der Fraktionen und Ausschüsse keine Akzeptanz fand, ließ die Verwaltung ein paar Prozentpunkte ab auf 39,9 Prozent. Das teilte Landrat Tino Schomann (CDU) dem Finanzausschuss am 14. März mit. Da beriet das Gremium bereits zum fünften Mal über den Haushaltsentwurf samt Kreisumlage.

Kreisumlagesatz von 39,3 Prozent vorgeschlagen

In besagter Sitzung stellte der Finanzausschuss einen Änderungsantrag vor. Alle Fraktionen, außer der CDU, wollen, dass die Kreisumlage moderater auf 39,3 Prozent angehoben wird. „Damit stehen den Kommunen insgesamt rund zwei Millionen Euro im Jahr mehr zur Verfügung“, erläutert Karl Heinz Griem (SPD), Vorsitzender des Finanzausschusses. Geld, das für freiwillige Leistungen oft knapp ist oder fehlt, etwa für die Jugend- und die Seniorenarbeit, für Kultur und Sport.

„Der Haushalt der Kreisverwaltung ist dann trotzdem nicht auf Kante genäht, sondern verfügt noch über einen gewissen Spielraum“, erklärt Griem. Bei einem Kreisumlagesatz von 40,5 Prozent bekäme der Landkreis in diesem Jahr insgesamt 72,9 Millionen Euro von den Kommunen und im kommenden Jahr 77,5 Millionen. Der Ausschussvorsitzende verweist im Übrigen darauf, dass laut Finanzausgleichsgesetz die Kreisumlage zum Ausgleich eines Restdefizits dienen soll.

„Ein Kompromissvorschlag“

„Die 39,3 Prozent sind ein Kompromiss“, informiert Björn Griese, Vorsitzender der Fraktion Die Linke. „Wir erkennen an, dass der Landkreis coronabedingt mehr Ausgaben hat, dass die ukrainischen Flüchtlinge Kosten verursachen, dass die Energiekosten für seine Gebäude steigen werden und sich der Kraftstoffpreis für sein Unternehmen Nahbus erhöht hat.“

Außer der geringeren Erhöhung der Kreisumlage beinhaltet der interfraktionelle Änderungsantrag sechs weitere Punkte. Unter anderem sollen die für nächstes Jahr vorgesehenen 9 Millionen Euro für einen weiteren Verwaltungsneubau gesperrt werden. Auch die 75 000 Euro für die geplante Schrankenanlage am Parkplatz der Kreisverwaltung in Wismar sollen nicht fließen.

Entscheidung steht am Donnerstag an

Der Finanzausschuss wollte mehrheitlich, dass die Verwaltung die Änderungen in ihren Entwurf für den Doppelhaushalt 2022/23 einarbeitet. Er liegt dem Kreistag am Donnerstag zum Beschluss vor. Das habe der Landrat abgelehnt mit der Begründung, dass der Ausschuss nur beraten, aber nicht entscheiden kann.

Diese Aussage habe sie brüskiert. „Der Finanzausschuss erwartet, dass er ernst genommen wird“, erklärt Björn Griese. „Der Kreistag will von der Verwaltung ernst genommen werden“, ergänzt SPD-Fraktionschef Christian Albeck. „Im Kreistag sitzen Menschen mit Sachverstand, die von der Verwaltung einbezogen werden möchten.“ Er habe nach dem Wechsel an der Spitze auf einen neuen Umgang, einen neuen Politikstil gehofft, so Albeck.

Dietmar Hocke, Vorsitzender der Fraktion Ländlicher Raum, Umwelt und Landwirtschaft (LUL), hinterfragt vor allem auch einen weiteren Verwaltungsbau. „Ist es noch zeitgemäß, Büroräume in Beton zu pflastern? Corona hat andere Möglichkeiten aufgezeigt. In einer modernen Arbeitswelt können sich drei Mitarbeitende einen Arbeitsplatz teilen. Darüber müssen wir diskutieren und Alternativen abwägen.“ Die öffentliche Kreistagssitzung findet am Donnerstag, dem 24. März, ab 17 Uhr in der Markthalle in Wismar statt.

Investiert und gleichzeitig Schulden abgebaut 104,3 Millionen Euro hat der Landkreis Nordwestmecklenburg in den Jahren von 2010 bis 2021 in Bauvorhaben investiert und im gleichen Zeitraum seine Kreditverschuldung von 46,2 auf 36,3 Millionen Euro abgebaut. Die Investitionen hat er aus dem laufenden Haushalt finanziert.

Von Haike Werfel