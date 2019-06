Wismar

Soundtracks von beliebten Filmklassiker, wie zum Beispiel „Fluch der Karibik“, „Harry Potter“, „Star Wars“, Indiana Jones“, „Jurassic Park“ und „Der Herr der Ringe“ sind am Pfingstsonntag, dem 9. Juni, in Wismar zu hören – bei zwei Konzerten mit Titel „Giganten der Filmmusik“. Die Mecklenburger Kammersolisten spielen unter Leitung des Wismarer Kantors Christian Thadewald-Friedrich. Beginn ist um 16 Uhr und um 20 Uhr in der St. Georgen-Kirche.

Eintrittskarten für die beiden Veranstaltungen gibt es für 33 Euro im Service-Center der OSTSEE-ZEITUNG (Mecklenburger Straße 28, Telefon 03841 / 415 50), in der Tourist-Information (Lübsche Straße 23), in der Kurverwaltung der Insel Poel und an der Kasse vor den Veranstaltungen in St. Georgen. Veranstalter ist der Aufbauverein St. Georgen.

OZ