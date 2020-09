Wismar

„Oh“, ah“, „sieht die schick aus“ – die Besucher sind beim Präsentieren der neuen Umkleidekabine beim Polizeisportverein Wismar begeistert. Die Wände sind von Malermeister Jens Kohagen in den Vereinsfarben grün-weiß gestrichen worden, Estrich und Laminat sind ebenso neu wie die Sitzbänke für die Spieler und der erhöhte Tisch für den Trainer. Der Coach kann jetzt einen Bildschirm für Taktikbesprechungen nutzen. Der Clou: Jeder Spieler der 1. Männermannschaft findet sich an seinem Platz mit seinem Foto in der Kabine wieder.

Wertschätzung für Spieler

„Wir haben nicht viele Argumente, um Spieler zu uns zu lotsen, außer dass wir ein geiler Verein sind. Die neue Kabine ist auch ein Stück Wertschätzung. Ich denke, sie hat Regionalliga-Niveau“, sagt André Korsch, Abteilungsleiter Fußball beim PSV.

Anzeige

280 Kinder, Jugendliche und Erwachsene zählt die kickende Abteilung. 13 Mannschaften spielen von der Pampersliga bis zu den Männern.

Weitere OZ+ Artikel

Kabine fast doppelt so groß

„ Schmuckstück“ und „Vorzeigekabine“ sind nicht zu hoch gegriffen. Die alte Kabine war zu klein und aus der Zeit gefallen. Der Ballraum, eine ehemalige Garage, wurde deutlich reduziert. Durch den Wanddurchbruch und den Einzug eines Stahlträgers ist die Kabine jetzt fast doppelt so groß. „Da ist viel Schweiß reingeflossen. Ich hoffe, die Sportler wissen das zu schätzen“, so André Korsch, der weiter sagt: „Ich wünsche mir, dass wir weiterhin ein gutes Miteinander haben.“

Sponsoren und fleißige Helfer

Sponsoren haben einiges an Material und Geld investiert, fleißige Helfer wie Thomas Frahm, Karsten Schuchardt, Christoph Schulz, Jörn Stoige und André Korsch viel Zeit aufgebracht. Davon zeugt eine Unterstützertafel in der neuen Kabine. Ellen Stoige, Geschäftsführerin der Baustoffprüfstelle Wismar, hob das ehrenamtliche Engagement hervor und war beeindruckt von dem, was in den letzten Wochen geschaffen wurde.

Die neue Kabine soll nicht nur der 1. Männermannschaft vorbehalten sein. Auch die PSV-Kinder und Leichtathleten können sie bei Wettkämpfen nutzen. Ziel sei, die weiteren Kabinen nach und nach zu erneuen.

PSV mit weiteren Plänen

Der 750 Mitglieder zählende PSV hat noch einiges vor. Die Planungen für einen neuen Umkleidebereich und eine neue Laufbahn laufen auf vollen Touren. Präsidiumsmitglied Raimund Kraft rechnet mit einer Gesamtinvestition von 1,3 Millionen Euro. Erst vor wenigen Wochen wurde eine neue Heizungsanlage im Vereinshaus am Wendorfer PSV-Stadion in Betrieb genommen.

Erstes Heimspiel am 19. September

Gespannt darf man jetzt sein, ob die neue Kabine für einen zusätzlichen Motivationsschub beim ersten Männerteam sorgt. Die ersten beiden Punktspiele in der Landesliga West musste der PSV auswärts bestreiten. In Polz gab es ein 1:1, beim Aufsteiger SFV Nossentiner Hütte gewannen die Wismarer am Sonntag 3:2. Ihre Heimpremiere absolvieren die Wendorfer am Sonnabend, 19. September, um 14 Uhr gegen den Hagenower SV.

Von Heiko Hoffmann