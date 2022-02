Wismar

Versuch Nummer zwei: Im Bereich der Poeler Straße kündigt die Wismarer Stadtverwaltung erneut eine veränderte Verkehrsführung an. Das betrifft den Bereich der Straße Am Torney bis zur Rabenstraße. Sie soll ab dem 28. Februar gelten und wirkt sich auch auf die Parkplatzsituation in der Rabenstraße aus.

Nach der ersten Plänen der Stadtverwaltung hatte ein Gewerbetreibender die viel befahrene Poeler Straße blockiert – als Zeichen, dass er mit der Änderung nicht einverstanden war. Grund: Er besitzt dort ein Glasunternehmen mit 50 Mitarbeitern und wollte mit seinen Fahrzeugen nicht auf die Rabenstraße ausweichen. Die hätte zu viele Löcher, durch die seine Waren beschädigt werden könnten, und sei nicht für Lkw ausgelegt, hatte er sein Vorgehen begründet. Er sah sein Unternehmen in Gefahr. Wegen der Straßenblockade kam es zum Polizeieinsatz und einer Strafanzeige gegen die Glasfirma.

Wismars größte Baustelle

In der Poeler Straße befindet sich Wismars derzeit größte Baustelle. Dort errichtet die Deutsche Bahn eine neue Unterführung, weshalb es immer wieder zu Einschränkungen für Autofahrer kommt. Nun sehen die neuen Verkehrspläne so aus: Der Abschnitt der Poeler Straße bis Rabenstraße wird als Einbahnstraße nur stadteinwärts (in Richtung Rabenstraße) zu befahren sein. Der gesamte Fußgänger- und Radfahrerverkehr im Bereich der Poeler Straße zwischen der Straße Am Torney bis Rabenstraße wird auf die westliche Nebenanlage der Poeler Straße umgeleitet. Die Zufahrt an der Kreuzung Poeler Straße/ Philosophenweg/Am Torney stadteinwärts erfolgt wie bisher nur über die Straße Am Torney.

Wegen der vielen Löcher in der Rabenstraße werden die Autos teilweise auf die linke Seite der Fahrbahn umgeleitet. Dadurch wird das Schrägparken zwischen der Einmündung Rabenhof und Rabenstraße 50 nicht mehr möglich sein. Dort wird am 22. Februar eine temporäre Halteverbotszone eingerichtet. Ab dem 28. Februar dürfen dort deshalb keine Autos mehr abgestellt werden – weder zum Parken noch zum Halten. Eine Ausweichmöglichkeit soll es aber geben, es wird ein neuer Parkbereich auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite geschaffen.

Tonnagebegrenzung bleibt bestehen

Erst wenn alle Fahrzeuge aus dem bisherigen Parkbereich entfernt sind, kann auf der gegenüberliegenden Seite das Parken angeordnet und die linke Fahrbahn für den Verkehr freigegeben werden. Für die Rabenstraße gilt weiterhin die Tonnagebeschränkung bis 3,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Lieferverkehre und Baustellenfahrzeuge.

Der vorhandene Werkstoffcontainerstellplatz in der Rabenstraße wird für den Zeitraum der geänderten Verkehrsführung, voraussichtlich bis Ende Mai, wegfallen. Die Anwohner werden gebeten, die Beschilderung zu beachten. Die Hansestadt Wismar bittet alle Anwohner, die Gewerbetreibenden und Fahrzeugführer um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen und um erhöhte Vorsicht.

Sanierung der Rabenstraße verschoben

Eigentlich sollte in diesem Jahr die Sanierung der Rabenstraße beginnen. Doch daraus wird so schnell nichts. Die Stadt plant das Vorhaben nun für 2025 bis 2027. Zur Begründung heißt es, dass die Maßnahme erst nach Abschluss der gesamten Baumaßnahmen in der Poeler Straße durchführbar sei. Daher werde mit den planerischen Vorarbeiten im Anschluss daran, also 2024, begonnen. Das ist merkwürdig: Denn die neue Straßenunterführung in der Poeler Straße – ein Projekt der Deutschen Bahn – soll nach wie vor im Sommer 2022 freigegeben werden.

Anwohner der Rabenstraße sind verärgert, dass die Straße erst später saniert werden soll. In den Wohnungen wackle das Geschirr, Schäden an den Häusern seien die Folge, hatten sie vor zwei Wochen der OSTSEE-ZEITUNG berichtet. Die Rabenstraße werde regelmäßig als Schleichweg genutzt, auch von Lastern über 3,5 Tonnen. „Und keiner kontrolliert das“, monierten sie.

Von Kerstin Schröder